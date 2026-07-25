Colapso total: Volcadura de tráiler paraliza la autopista México-Pachuca con rumbo a Indios Verdes

Se registra intensa carga vehicular sobre la autopista México-Pachuca con dirección a Indios Verdes, luego de la volcadura de un tráiler. La caja del vehículo pesado se volcó a la altura de San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla, pasando el entronque con la autopista Naucalpan-Ecatepec.

Caos vial por volcadura en Tlalnepantla

El incidente ha generado una fila kilométrica de vehículos que prácticamente llega hasta la zona de Santa Clara y la colonia San Pedro Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, provocando retrasos de más de dos horas para quienes viajan en autos particulares y transporte público.

De acuerdo con los reportes, la caja del vehículo de carga quedó volcada en los carriles de alta velocidad tras desprenderse de los ejes de la plataforma. Los servicios de emergencia y grúas laboraron en el punto para realizar las maniobras de retiro de la unidad y del contenedor.

Retrasos y afectaciones rumbo a Indios Verdes

Gracias a estas acciones, la circulación comienza a fluir nuevamente con dirección a la Ciudad de México. Se recomienda tener paciencia al circular por la zona de San Juan Ixhuatepec, ya que, pasado este punto, el avance se normaliza hacia la capital del país. Tome sus precauciones si transita por esta importante vía del Valle de México.

