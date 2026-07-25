Dejan abandonadas tres cabezas humanas en las calles de Temixco, Morelos

Restos humanos tirados en una calle y bolsas de plástico donde se presume había más fueron localizados esta mañana en el poblado de Acatlipa, en Temixco, Morelos. Se habla de que eran tres cabezas humanas.

Los hechos ocurrieron a cinco kilómetros de la capital del estado, estaban tirados sobre la calle Vicente Guerrero. Se dio a conocer qque previo al hallazgo se escuharon detonaciones.

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Tras los disparos en el Zócalo de Acatlipa, comenzó la movilización de elementos de seguridad estatal y federal. Momentos después ocurrió el hallazgo de los cuerpos.

Al momento se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil de manera oficial. Las autoridades se encuentran a la espera de servicios periciales para dar inicio a las investigaciones. Trasciende que no ha sido el único hecho violento en el municipio morelense de los últimos días.

