Detienen a “El Conejo”, por su presunta participación en el homicidio de Hipólito Mora Chávez

Se informó sobre la detención de Rogelio N, alias "El Conejo", señalado por su presunta participación en el homicidio de quien fuera líder del grupo de autodefensa Hipólito Mora Chávez.

La detención se dio en el estadod e Callifornia, EU. Actualmente, el detenido se encuentra sujeto al correspondiente procedimiento migratorio de extradición para ser presentado ante la autoridad judicial en México.

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A Rogelio “N” también se le vincula con una célula delictiva con presencia en la región de Tierra Caliente, así como en los delitos de tentativa de homicidio y robo calificado.

Ofrecían 100 mil pesos por información de "El Conejo"

La Fiscalía General del Estado mantenía activa una recompensa de 100 mil pesos a quien aportara información útil para lograr su localización y captura. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que dicha detención fue en cumplimiento de una orden de aprehensión contra "El Conejo", tanto por homicidio como por delincuencia organizada.

Hipólito Mora fue asesinado mediante una emboscada en junio 2023 en La Ruana, lugar donde se ubicaba su domicilio. Era líder de autodefensas en esa localidad desde 2013. Una respuesta con armas contra el ccrimen organizado.

Mora había recibido amenazas de muerte poco tiempo después de iniciar su actividad de lucha contra el crimen organizado. Se conoce que ya han habido varios detenidos por este homicidio.

¿Quién era Hipólito Mora?

Desde joven se desempeñó en la agricultura, como productor de limón, Hipólito Mora se enfrentó contra el crimen organizado, especialmente a Los Caballeros Templarios, ubicados en Michoacán.

Era líder de las autodefensas de Michoacán y padre de 11 hijos. Sufrió atentados y un intento de asalto donde días después, sujetos irrumpieron en su rancho y lo quemaron todo. En ese momento, Mora logró salir ileso.

El 29 de junio, Hipólito Mora murió, los testigos reportaron un intercambio de disparos, posteriormente, la camioneta de la víctima fue encontrada en llamas.