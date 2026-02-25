¡No te quedes parado! Rutas alternas por mega obras en la México-Querétaro; a qué hora empiezan los trabajos

La México-Querétaro se encuentra en uno de sus periodos de mayor intervención por las obras de rehabilitación del pavimento, lo que ha provocado tráfico intenso en algunos tramos de la autopista 57, pero ¿cuáles son las rutas alternas para evitar el caos vial?

¿A qué hora inician los cierres en la México-Querétaro?

¡Atención, conductores! La reducción de carriles en la México-Querétaro por los trabajos de rehabilitación se mantienen las 24 horas en distintas zonas de Periférico Norte.

Usuarios aseguran que las obras de rehabilitación han generado retrasos y tráfico intenso en algunos tramos, generando 2 horas de caos vial.

Por otro lado, los trabajos del Tren México-Querétaro se realizan durante la noche, operando desde las 23:00 a las 5:00 horas; el tramo afectado es del kilómetro 194 al 207, dirección a Querétaro.

Rutas alternas por los trabajos en la México-Querétaro 2026

¡No te quedes atorado en el tráfico! Estas son las rutas alternas por las obras de rehabilitación de la México-Querétaro.



Circuito Exterior Mexiquense (CEM): Ruta clave para evitar el caos vial de la salida de la CDMX y la zona de Tepotzotlán . Conecta con la zona Jorobas ; te saltas el tráfico en Cuautitlán Izcalli .

Ruta clave para evitar el de la salida de la y la zona de . Conecta con la zona ; te saltas el . Carretera Federal 55 (Palmillas-Toluca): Conecta desde Palmillas hacia Toluca; es ideal si tu destino final es el sur o poniente de la Ciudad de México.

Conecta desde Palmillas hacia Toluca; es ideal si tu destino final es el sur o poniente de la Ciudad de México. Carretera Libre México-Querétaro : Se recomienda utilizarla en trayectos cortos entre municipios como San Juan del Río a Querétaro. A veces suele saturarse.

: Se recomienda utilizarla en trayectos cortos entre municipios como San Juan del Río a Querétaro. A veces suele saturarse. Carretera Libre México-Pachuca: Conecta Ecatepec con la CDMX. Es una alternativa si el tráfico en la México-Pachuca también se ve afectado por flujos desviados en la carretera 57.

Entre otras alternativas viales están Naucalpan-Toluca / Lerma y Santa Fe, pueden ser utilizadas por las personas que viajan a Querétaro y el norte está colapsado, puedes desviarte en Palmillas hacia Toluca (vía la mencionada Carretera 55 o la autopista Toluca-Naucalpan). Desde Lerma, puedes entrar a la CDMX por Santa Fe o por la zona de Naucalpan.

¿Cuánto tiempo durarán los trabajos en la México-Querétaro?

Los trabajos de mantenimiento de la autopista México-Querétaro podrían terminar en el mes de mayo 2026, con el objetivo de liberar la vía antes de que comience el Mundial.

Mientras que las obras por el Tren México-Querétaro podrían terminar entre 6 a 8 meses; estos trabajos comenzaron en el mes de enero.