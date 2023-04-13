Hasta tres millones de pesos anuales para la mujer que combatirá la plaga de ratas en Nueva York.

La guerra interminable de la ciudad de Nueva York contra la plaga de ratas tiene una nueva comandante general que recibirá un salario anual de alrededor de tres millones de pesos.

El alcalde Eric Adams anunció el miércoles (12 de abril) que Kathleen Corradi, una empleada del departamento de educación, ha sido nombrada la primera "zar de las ratas" de Nueva York, como parte del esfuerzo de Adams para combatir la creciente población de roedores en la ciudad más poblada del condado.

Kathleen Corradi / Dir. de mitigación de ratas:

“Me verán mucho, y muchas menos ratas”.

"Hay una nueva sheriff en la ciudad"., dijo Corradi, cuyo título oficial es “directora de mitigación de ratas en toda la ciudad”, dijo en una conferencia de prensa.

Adams, quien a menudo ha expresado un profundo odio por las ratas, publicó el trabajo el año pasado, buscando a alguien "algo sediento de sangre" con un "aura general de maldad" y ofreciendo un salario anual entre $ 120,000 y $ 170,000.

Corradi, exprofesora, no es nueva en la lucha contra las ratas. Anteriormente supervisó los esfuerzos de mitigación de ratas en las escuelas públicas de la ciudad.

Los avistamientos de ratas han aumentado en los últimos años, según datos de la ciudad. Algunos funcionarios han dicho que la proliferación de cenas en las aceras, una concesión a la pandemia de COVID-19 que cerró los restaurantes de la ciudad, contribuyó al problema.

New York City has found its new rat czar.



Kathleen Corradi, a former elementary schoolteacher, will serve as the city's first-ever director of rodent mitigation. “You’ll be seeing a lot of me and lot less rats,” she said. https://t.co/LgpAD6cdyB pic.twitter.com/WyXjMgQRne — The New York Times (@nytimes) April 12, 2023

Podría haber más de dos millones de ratas en Nueva York

Se desconoce el tamaño de la población de ratas de la ciudad. Un estudio de 2014 situó la cifra en alrededor de 2 millones, o uno por cada cuatro residentes.

Adams ha implementado otras medidas dirigidas a lo que llamó el “Enemigo No. 1”

En los últimos meses, su administración ha limitado la cantidad de horas que las bolsas de basura pueden permanecer en las aceras en espera de ser recogidas y lanzó un programa de compostaje en la acera destinado a reducir el desperdicio de alimentos.

Pero la rata marrón, que probablemente llegó a Nueva York en algún momento durante la era de la Guerra Revolucionaria, ha demostrado ser un adversario astuto, prosperando a pesar de los numerosos intentos de erradicarla de los laberintos de túneles subterráneos y callejones de la ciudad.

"Las ratas son duras, pero los neoyorquinos son más duros. Así que todos los involucrados se asegurarán de que esto tenga éxito", dijo Corradi.