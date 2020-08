En plena pandemia surgen “tratamientos milagro”

16 de mayo.- Cloro, desinfectante vía intravenosa, bebidas herbales y píldoras de dudosa procedencia, han sido algunos de los “tratamientos milagro” que se han asomado para tomar ventaja de la desesperación, pues aún no se avizora una vacuna próxima contra el nuevo coronavirus.

Entre el oportunismo, quienes ya tienen experiencia en aprovecharse de la incredulidad, han recetado la cura contra la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, el COVID-19, ella a base de fraude y datos no verificados.

Al momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aclarado en su sitio oficial que no existe ninguna vacuna contra la nueva cepa viral y alertó a la comunidad internacional de no caer en infodemia, equivalente a expresar que no se debe sucumbir ante información falsa sobre curas, especialmente en medio de una pandemia.