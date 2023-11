¡Puro cuento! Samuel García salió igual de hablador que “El Bronco”

El nuevo-Nuevo León que prometió Samuel García terminó siendo una copia del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco"; el político de Movimiento Ciudadano prometió terminar su mandato y ahora pidió licencia para buscar la presidencia de México.

“Decirles que a Nuevo León le voy a cumplir, no me voy a distraer como “El Bronco”, voy a estar seis años completos. Y a mis 39 años de vida que termine, Dios quiera con un gran gobierno, ahí ya veremos que sigue, por lo pronto Samuel no se distrae”, afirmó hace unos meses, pero al final incumplió.

Samuel García incluso criticó a “El Bronco” cuando solicitó licencia y hasta afirmó que se trató de una burla a la confianza de la gente.

Olvida promesa y repite incongruencias

Todas las críticas que realizó hace más de dos años cambiaron esta semana al solicitar licencia al cargo de gobernador para competir por la candidatura a la presidencia de México y ‘pisotear’ la promesa que hizo.

"¿Si en 2024 se da la oportunidad, contenderías por la presidencia? No hay manera, recuerda que fui el principal crítico de “El Bronco” por haber dejado morir a nuestro estado y haber matado la esperanza de Nuevo León, entonces yo no podría por un simple tema de congruencia”, declaró.

Abandona a Nuevo León tras crisis del agua

Samuel García se retira del estado tras afirmar que ya se arregló la crisis del agua que padeció la entidad por varios meses, pero políticos de oposición aseguran que está abandonando al estado porque aún existen retos por resolver.

“Todos los que vivimos aquí sabemos que no es así, entonces ante esa dura realidad lo mejor es salirse por la puerta de atrás y pedir licencia”, expresó a Fuerza Informativa Azteca la diputada local Lorena de la Garza.

El ahora gobernador con licencia sale del cargo luego de dos años y rompiendo sus promesas ante los nuevoleoneses, justo como lo hizo “El Bronco”, político al que tanto criticó.