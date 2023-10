Si no es pendejo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió licencia este lunes para contender por la presidencia de México en las elecciones del próximo año; no aspira a ganar, por supuesto que no, su objetivo es otro.

Pero, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes.

Samuel García y la tarea del 62%

En primer lugar, el gobernatore tiene que darse a conocer porque la neta “ni te topo” y son pocos los que ubican a Samuel García. ¡Ah! ¿No me creen? Pues, vámonos con algunos datos.

De acuerdo con la encuesta Enkoll de septiembre de 2023 a Samuel García lo conoce nomás el 38% de los encuestados que, en términos generales, tienen una muy buena impresión de él (65% tiene una opinión “Muy buena”, “Buena” y “Regular” del gobernador de Nuevo León).

Es decir, Samuel García debe concentrarse, si aspira a consolidarse como una verdadera alternativa en la arena electoral, en ese 62% que no lo conoce. Ni más ni menos.

Samuel García va por una fórmula “comprobada”

Con lo de Samuel no estamos descubriendo el hilo negro. Esta es una fórmula comprobada y si todavía tienen dudas basta analizar a nuestro presidente que para él “la tercera fue la vencida”.

Y si nos vamos a otros lugares del mundo la cosa es es la misma… Por ejemplo: en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue candidato 6 veces; en Guatemala, Alejandro Giammattei fue candidato en 4 ocasiones; en Chile, Salvador Allende se aventó otras 4 candidaturas; en Estados Unidos, Richard Nixon… y la lista sigue y sigue.



El ser un candidato perdedor tiene cosas destacables; entre ellas, el hecho de que la gente te conozca y reconozca siempre que haya una buena estrategia de por medio y si no me creen pregúntenle a Cuauhtémoc Cárdenas.

El “qué", “cómo” de Samuel García

Como bien dice un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Dr. Ruben Aguilar Valenzuela, la cosa está en definir la estrategia de campaña de Samuel García sobre la base del qué (quiero lograr) y cómo (lo voy a lograr).

Si Samuel García le tiró a ser presidente de México en 2024 muy probablemente sea un pendejo y yo dudo mucho que lo sea; debe echar toda la carne al asador hacia ese 62% para llegar con queso a lo que viene.

El gobernador, a la espera de su licencia por parte del Congreso de Nuevo León y/o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aspira a perder pero a darse a conocer… porque a veces cuando ganas pierdes y viceversa. ¿O ustedes qué opinan?