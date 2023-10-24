Por amor a la precisión | Samuel García, aspirar a perder
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió licencia este lunes para contender por la presidencia de México en las elecciones del próximo año; no aspira a ganar, por supuesto que no, su objetivo es otro.
Si no es pendejo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió licencia este lunes para contender por la presidencia de México en las elecciones del próximo año; no aspira a ganar, por supuesto que no, su objetivo es otro.
Pero, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes.
Samuel García y la tarea del 62%
En primer lugar, el gobernatore tiene que darse a conocer porque la neta “ni te topo” y son pocos los que ubican a Samuel García. ¡Ah! ¿No me creen? Pues, vámonos con algunos datos.
De acuerdo con la encuesta Enkoll de septiembre de 2023 a Samuel García lo conoce nomás el 38% de los encuestados que, en términos generales, tienen una muy buena impresión de él (65% tiene una opinión “Muy buena”, “Buena” y “Regular” del gobernador de Nuevo León).
Es decir, Samuel García debe concentrarse, si aspira a consolidarse como una verdadera alternativa en la arena electoral, en ese 62% que no lo conoce. Ni más ni menos.
#IMPORTANTE | Dante Delgado ve a @samuel_garcias y a @m_ebrard, como posibles candidatos presidenciales.https://t.co/tU9GZgsBqw pic.twitter.com/ya9YrI0Vej— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023
Samuel García va por una fórmula “comprobada”
Con lo de Samuel no estamos descubriendo el hilo negro. Esta es una fórmula comprobada y si todavía tienen dudas basta analizar a nuestro presidente que para él “la tercera fue la vencida”.
Y si nos vamos a otros lugares del mundo la cosa es es la misma… Por ejemplo: en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue candidato 6 veces; en Guatemala, Alejandro Giammattei fue candidato en 4 ocasiones; en Chile, Salvador Allende se aventó otras 4 candidaturas; en Estados Unidos, Richard Nixon… y la lista sigue y sigue.
El ser un candidato perdedor tiene cosas destacables; entre ellas, el hecho de que la gente te conozca y reconozca siempre que haya una buena estrategia de por medio y si no me creen pregúntenle a Cuauhtémoc Cárdenas.
El "qué", "cómo" de Samuel García
Como bien dice un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Dr. Ruben Aguilar Valenzuela, la cosa está en definir la estrategia de campaña de Samuel García sobre la base del qué (quiero lograr) y cómo (lo voy a lograr).
Si Samuel García le tiró a ser presidente de México en 2024 muy probablemente sea un pendejo y yo dudo mucho que lo sea; debe echar toda la carne al asador hacia ese 62% para llegar con queso a lo que viene.
@aztecanoticias ¡Dale, dale, dale, no pierda el tino! En #Chiapas, la organización Pueblos Sin Fronteras realizó "La Otra Cumbre", un evento con la intención de exhibir y protestar ante la negligencia de los gobiernos que han forzado a la gente a abandonar sus países; esto justo cuando los líderes de Cuba y Venezuela llegaron a México para discutir temas de migración. En el evento se rompieron piñatas de los DICTADORES Daniel Ortega (Nicaragua), Miguel Díaz-Canel (#Cuba) y Nicolás Maduro (#Venezuela). #AztecaNoticias #TikTokInforma #LoDescubríEnTikTok ♬ sonido original - Azteca Noticias
El gobernador, a la espera de su licencia por parte del Congreso de Nuevo León y/o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aspira a perder pero a darse a conocer… porque a veces cuando ganas pierdes y viceversa. ¿O ustedes qué opinan?