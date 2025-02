¿Deberías romper con tu pareja antes o después del Día de San Valentín? Esto dicen los expertos

Febrero, el mes del amor, se ha convertido en una fecha de reflexión para muchas parejas, algunas de las cuales se plantean si romper o seguir con la relación ante la llegada del Día de San Valentín: Esto dicen los expertos.

La cercanía del Día de San Valentín, una festividad centrada en el amor y el romance, añade presión y puede generar dudas sobre la sinceridad de los sentimientos de las personas, con las que se comparten momentos especiales.

¿Romper antes del Día de San Valentín?

De acuerdo con CNN, Kiana Shelton, terapeuta de Mindpath Health en Texas es común que muchas parejas piensen en separarse en fechas cercanas a San Valentín.

El Dr. Morgan Cope, profesor adjunto de Psicología en el Center College de Kentucky, argumenta que nunca habrá un momento ideal para terminar una relación, ya que siempre habrá otra festividad, otros cumpleaños y otras excusas para prolongar una relación que ha llegado a su fin.

Algunos terapeutas sugieren que romper antes de San Valentín puede ser un acto de honestidad y consideración, evitar regalos y celebraciones innecesarias, puede ahorrar dolor y confusión en las personas.

🎭 ¡Atención amantes del ballet! 🩰 💖 "El Lago de los Cisnes" llega a #CDMX y promete ser un plan romántico perfecto para San Valentín 🌟 https://t.co/xAu30SE7l7 pic.twitter.com/jcnozZlbYF — adn40 (@adn40) January 30, 2025

Además, permite que cada uno afronte la festividad por separado y comience el proceso de sanación. “Imagina elegir un regalo o salir a cenar cuando no quieres estar allí, tener intimidad física con tu pareja con la que no quieres estar”, dice Cope. “Las rupturas siempre serán difíciles, pero no tienes que hacerlo más difícil forzando algo que no está destinado a ser”.

¿Romper después del Día de San Valentín?

Esperar para terminar después de la celebración también puede dar a las personas una última oportunidad de poder demostrar si vale o no la pena continuar con la relación, por su parte Shelton dice que ver a la pareja ir más allá el día de San Valentín puede disipar las dudas y hacer que la gente esté más dispuesta a resolver sus problemas en lugar de poner fin a la relación.

Por último, algunas personas rompen después de San Valentín para evitar crear una asociación mental entre la festividad y la ruptura, los expertos explican que los cerebros tienden a crear patrones y a encontrar significado entre dos acontecimientos.

Un recordatorio anual de la ruptura puede hacer que parezca que tus relaciones nunca van más allá de San Valentín, romper no tan cerca de la festividad evitará hacer esta falsa asociación, dicen los expertos.

La decisión de cuándo romper es personal y depende de cada pareja y sus circunstancias, realmente no hay una respuesta correcta o incorrecta, lo más importante es actuar con honestidad, empatía y respeto.

¿Terminar o no terminar una relación?

El Dr. Morgan Cope aconseja darse al menos una semana antes de las fiestas para terminar la relación, aunque será una conversación difícil, se tiene que dar el tiempo para procesar la ruptura y hacer planes alternativos para el Día de San Valentín.

Mientras que la terapeuta de Mindpath Health, Shelton, aconseja esperar si aún estás indeciso. Sin la presión de las fiestas, se tiene una mentalidad más clara para procesar emociones, esperar también da una última oportunidad para demostrar que vale la pena continuar la relación.

¿Cómo afrontar la culpa de terminar una relación?

La culpa es un sentimiento normal al romper con alguien. “La culpa es una emoción social que sentimos cuando estamos cerca de otras personas o pensando en lo que los demás piensan de nosotros”, menciona Cope.

Aunque el momento duela, recuerda que eres lo suficientemente considerado para no hacer perder el tiempo a tu pareja con celebraciones que dan a entender que la relación es sólida.

Shelton dice que una forma de superar el malestar es reconocer el momento. “Un ejemplo es decir que sé que está cerca el día de San Valentín, pero que es importante expresar lo que siento sin sentirme presionado a actuar en torno a este día”, menciona.

Ser directo y compasivo evocará muchas emociones, pero utilizar frases con “yo” para expresar los sentimientos sin jugar al juego de la culpa explicará mejor el motivo de esta difícil decisión.