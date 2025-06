De hospital a alberca: exhiben sótano inundado del IMSS en Tamaulipas

Las fuertes precipitaciones que azotaron recientemente a Ciudad Madero, Tamaulipas, ocasionaron filtraciones de agua en el Hospital General Regional (HGR) No. 6 del IMSS, afectando temporalmente su funcionamiento. Las imágenes y videos compartidos por usuarios en redes sociales mostraron el sótano del hospital inundado, lo que generó criticas y quejas entre la población y los usuarios del servicio médico.

El sótano fue el área más afectada por la filtración

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que las lluvias atípicas registradas en la zona provocaron el ingreso de agua al estacionamiento y, posteriormente, al sótano del hospital. Esta área alberga algunos servicios no esenciales, por lo que se suspendieron momentáneamente para evitar incidentes mayores.

#LoÚltimo | Usuarios denunciaron inundaciones en el sótano del Hospital General de Zona No.6 del IMSS, en Ciudad Madero, #Tamaulipas.



Al respecto, el instituto informó que las lluvias en la entidad provocaron filtraciones en los techos.

Afortunadamente, no se reportaron daños personales ni situaciones de emergencia durante el desalojo de las áreas afectadas. El IMSS subrayó que los servicios de Atención Médica y Urgencias no se vieron interrumpidos en ningún momento, por lo que los pacientes no se vieron afectados.

Activan protocolos y restablecen servicios rápidamente

Ante la situación, el personal del hospital activó de inmediato los protocolos de Protección Civil y se enfocó en las labores de desazolve, limpieza y control de la filtración tras la fuerte lluvia. El área de Conservación del IMSS trabajó de forma coordinada para atender la emergencia, logrando que las áreas afectadas pudieran reanudar sus actividades de manera habitual en pocas horas y sin causar contratiempos en la atención médica de los pacientes.

Comunicado IMSS tras inundación en el sótano del Hospital General Regional No. 6 en Ciudad Madero, Tamaulipas|IMSS

Esta rápida respuesta permitió contener los daños materiales y evitar que el incidente escalara, aunque las imágenes del sótano inundado generaron inquietud entre pacientes y familiares, quienes pidieron a las autoridades mayor inversión en mantenimiento y prevención.

Usuarios exigen soluciones a largo plazo

Aunque la situación fue controlada, el evento evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura hospitalaria a nivel nacional, ya que no es el primer hospital que colapsa ante fenómenos meteorológicos extremos. En redes sociales, los usuarios insistieron en que no basta con acciones reactivas, sino que es urgente reforzar la infraestructura del hospital para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.