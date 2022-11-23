El sarampión ahora es una amenaza mundial inminente: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que existe una amenaza inminente de que el sarampión se propague en el mundo debido a que el Covid-19 provocó que la cobertura de la vacunación se debilitara.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos indicaron que debido a la pandemia de Covid-19, 40 millones de niños no recibieron la dosis contra el sarampión, una cifra récord que favorece a un mayor contagio de esta enfermedad entre la población.

El sarampión es uno de los virus humanos más contagiosos y se puede prevenir casi en su totalidad con la vacunación. Sin embargo, requiere una cobertura del 95 por ciento de la población para evitar brotes.

OMS y CDC buscan evitar propagación de sarampión

La OMS indicó que desde principios del 2022 se vio un aumento de brotes disruptivos, que paso de 19 a casi 30 en septiembre, lo que preocupa al organismo mundial de la salud, principalmente por los países de África.

Si bien los casos de sarampión aún no han aumentado drásticamente en comparación con años anteriores, ahora es el momento de actuar, dijo a Reuters el responsable del sarampión en la OMS, Patrick O'Connor.

#LasVacunasSalvanVidas Ante viejos y nuevos enemigos protege a tus hijos 👧🏾​👦🏻​​ de #sarampion #polio #rubeola #COVID❗​Lleva a tus niños a los centros de vacunación 💉 más cercanos en hospitales, CDI o a los operativos en las escuelas @MinSaludVE @MPPEDUCACION pic.twitter.com/V47whUzswn — OPS OMS Venezuela (@OPSOMSVenezuela) November 16, 2022

Añadió que la OMS y los CDC están en una encrucijada y “serán 12 a 24 meses muy desafiantes tratando de mitigarlo”.

Una combinación de factores -como las medidas persistentes de distanciamiento social y la naturaleza cíclica del sarampión- pueden explicar por qué aún no ha habido una explosión de casos a pesar de las brechas de inmunidad cada vez mayores, pero esto podría cambiar rápidamente, dijo O'Connor.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los síntomas del sarampión aparecen de 7 a 14 días después de tener contacto con el virus y generalmente incluyen fiebre alta, tos, escurrimiento nasal y lagrimeo.

El sarampión se caracteriza por la aparición de sarpullido, el cual puede aparece de 3 a 5 días después de los primeros síntomas.

