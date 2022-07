Ineficiencia en módulos SAT complica trámites a empresarios locales

Como ciudadanos es necesario tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el cual puede realizarse de manera física o a través del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ; sin embargo el servicio en línea no siempre funciona correctamente en algunas zonas del país.

Este es el caso de los empresarios locales de Huejutla, Hidalgo, quienes para poder darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben agendar una cita y acudir personalmente al único módulo SAT que hay en el municipio.

Sin embargo, después de algunos meses de espera, el único módulo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el que cuenta el municipio de Huejutla, Hidalgo, les informa que en ese módulo no se puede tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

La ineficiencia y la mala organización en módulos del SAT

Contribuyentes aseguran que obtener su RFC representa meses de sufrimiento

Empresarios locales del municipio de Huejutla, Hidalgo aseguraron vivir en una situación difícil, ya que en sus empresas hay contribuyentes que aún no cuentan con su e-firma, debido a la falta de citas en el módulo SAT de la zona.

Debido a la falta de servicio de algunos trámites y la escasez de citas en módulos SAT, los contribuyentes de Huejutla, Hidalgo, se ven obligados a trasladarse a otras ciudades que se encuentran alrededor de 117 ó 245 kilómetros de distancia, representando un gasto importante para ellos.

Al final los contribuyentes logran obtener su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero el trámite representa meses de sufrimiento.

Mala organización en módulos SAT retrasa pago de impuesto

Algunos contribuyentes han asegurado que debido a la mala organización en algunos módulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) los ha retrasado en el pago puntual de sus impuestos.

En el municipio de Huejutla, Hidalgo se ubica un empresario de una funeraria, quien señala que al no estar en la formalidad, no puede obtener créditos, además aseguró que hay gente que quiere pagar sus impuestos pero al no tener esa ventana abierta, genera un freno al impulso de la economía de esa zona.