Saxofonista María Elena Ríos acusa a gobernador Murat de encubrir a su agresor

Ciudad de México. María Elena Ríos, saxofonista agredida con ácido en Oaxaca, pide a la Fiscalía General de la Republica, atraer la investigación de su caso, a fin de obtener justicia y que su agresor sea castigado.

Acusó un contubernio del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat para encubrir a su agresor el ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal y su hijo.

María Elena Ríos, señalo que, en una reunión el pasado 25 de agosto en la Ciudad de México, el Fiscal General de Justicia de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, en la que le reveló:

“Me dijo que tenía una estrategia para detener a mi agresor, pero simplemente fue una persuasión para hablar conmigo a asolas y, lo que me dijo es que, lo siente mucho, que no va a detener a mi agresor porque no quiere problemas con el gobernador y con su papa Pepe Murat. Estoy solicitándole al Fiscal General Alejandro Gertz Manero que por favor atraigan mi carpeta, Arturo Peimbert ha dicho que ha hecho la solicitud y a mí no ha hecho saber ningún informe”, acusó.

Y es que dice que entre los Murat y su agresor tiene negocios de hidrocarburos.

Lamentó que han pasado tres años, no ha logrado justicia y ahora se enfrenta a una campaña del gobernador Murat primero, de haber recibido millones de pesos y después acusarla de pretender ser diputada.

“Yo soy saxofonista y lo que quiero es estudiar y recuperar mi vida, es lo único que quiero justicia. No es justo que el estado haga una campaña en donde diga que yo no tengo nada cuando hoy, por primera vez, descubrí mis brazos, mis brazos tienen injertos de mis piernas, como pueden decir que no es cierto, como se atreven a decir que es vanidad, cuando es una reconstrucción porque me quisieron matar, es lo único que estoy pidiendo justicia, ¿es mucho pedir en este México?, externó la saxofonista con voz entre cortada.