¿El Alzheimer se puede revertir? Estudio de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai revela prometedor hallazgo

Una nueva investigación científica abre nuevas puertas en la lucha contra el Alzheimer. Investigadores de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en Nueva York, descubrieron detalles clave sobre cómo el gen APOE4, variante genética que funciona como factor hereditario, frena el flujo sanguíneo y destruye los vasos del cerebro. Lo más importante es que probaron que este daño no es permanente y que se podría revertir.

Esto es todo sobre la investigación que da esperanza a personas que podrían sufrir Alzheimer.

Lo que causa el Alzheimer, según investigadores

El gen APOE4 es conocido por ser el principal factor de riesgo genético para desarrollar Alzheimer. Los expertos del Mount Sinai descubrieron que este gen altera a los pericitos, que son las células encargadas de estabilizar las arterias cerebrales.

Al fallar, provocan que los vasos se vuelvan gruesos, reduciendo la llegada de sangre y oxígeno a las neuronas.

En México se estima que 1.3 millones de personas, durante 2021, vivían con demencia tipo Alzheimer. Para 2050 la cifra podría ascender a 3.5 de acuerdo con el Plan Nacional de Demencia.



María del Carmen Cárdenas, especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica que… pic.twitter.com/cQ3H0u8Asn — FacultadMedicinaUNAM (@FacMedicinaUNAM) September 28, 2026

¿Qué aumenta las posibilidades del Alzheimer?

Esta alteración en los vasos sanguíneos también acelera el estancamiento de la proteína amiloide, la cual forma los grumos o placas que dañan el cerebro en los pacientes con esta enfermedad.

El estudio demuestra que el deterioro vascular no es solo una consecuencia tardía del Alzheimer, sino un proceso activo generado directamente por el gen APOE4.

¿Se puede revertir el daño por el Alzheimer?

El equipo de científicos usó un tratamiento para bloquear una proteína llamada TGF-beta en modelos animales.

Al frenarla, lograron proteger a las células de los vasos sanguíneos y revertir la degeneración cerebrovascular provocada por el APOE4. Este paso demostró que las lesiones provocadas en la estructura de las arterias cerebrales pueden sanar.

Nuevas terapias contra el Alzheimer

El codirector del estudio, Joel Blanchard, explicó que este descubrimiento cambia la forma de entender la enfermedad. Al comprobar que el daño en las arterias se puede revertir, la comunidad médica cuenta con nuevos objetivos terapéuticos para diseñar medicamentos que mantengan el flujo de sangre en el cerebro y reduzcan la acumulación de amiloide.

Tratamiento contra el Alzheimer podría evolucionar

Aunque el hallazgo es un avance científico importante, los especialistas dijeron que se continuará investigando para trasladar estos resultados a pruebas clínicas en humanos.

Mantener la salud de las células vasculares se perfila como una de las estrategias más prometedoras para prevenir el avance del deterioro cognitivo.