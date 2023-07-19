Sismo de 6.5 sacude El Salvador y se siente en varios países

Este martes 18 de julio se registró un sismo en El Salvador con una magnitud de 6.5, que se sintió en varios países de Centroamérica. De acuerdo con las autoridades no se reportan daños graves ni víctimas que lamentar.

El movimiento telúrico, originado en el océano Pacífico a una profundidad de 31.3 kilómetros, se sintió también en Guatemala, Honduras y Nicaragua, dijeron testigos de Reuters y funcionarios.

Notable quake, preliminary info: M 6.5 - 43 km S of Intipucá, El Salvador https://t.co/eqfBVXUPXf — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 19, 2023

Por el momento no existe amenaza de tsunami para la costa salvadoreña, dijo el Ministerio de Medio Ambiente del país a través de sus redes sociales.

El cuerpo de bomberos de El Salvador indicó mediante sus redes sociales que realizaron un monitoreo preventivo por el temblor en el municipio de Sensuntepeque, Cabañas, donde no se reportaron daños ni víctimas.

Asimismo indicaron que no había novedades que reportar en la colonia Santa Rosa y alrededores, después de realizar un operativo para verificar la situación después del temblor.

🚨Nuestro personal operativo realiza monitoreo preventivo por sismo en el municipio de Sensuntepeque, Cabañas. Sin novedad que reportar.



Línea inmediata para reportar emergencias 📞9️⃣1️⃣3️⃣🚒💨 pic.twitter.com/05QMUMpzJw — Bomberos El Salvador 🧑‍🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) July 19, 2023

Videos del sismo de 6.8 en El salvador hoy 18 de julio

En redes sociales circularon algunos videos de cómo se vivió el movimiento telúrico en El Salvador. En algunos se ve a los diputados de la Asamblea Legislativa salir del recinto para ponerse a salvo.

Otras imágenes fueron captadas dentro de un centro comercial, donde se ve cómo se movían algunos letreros que colgaban del techo, incluso algunos productos se cayeron de los estantes debido al temblor.

En otro video se aprecian los daños que sufrió una casa en Usulután por el sismo de hoy 18 de julio, donde algunas partes del concreto se desprendieron del muro de una casa, sin que se reportaran personas dañadas por ello.

Se decreta receso en Sesión Plenaria de la Asamblea Legislativa tras fuerte sismo en San Salvador pic.twitter.com/uLIbfPqKzg — by JuanCarlosTorres (@ojoatento) July 19, 2023

🇸🇻 | URGENTE: Potente sismo de magnitud 6.8 sacude El Salvador, con epicentro frente a la costa de Usulután, a 66 km al sur de Playa El Espino. Se confirma que no hay amenaza de tsunami. pic.twitter.com/RemaMMkN6d — UH NOTICIAS (@UltimaHoraNo) July 19, 2023