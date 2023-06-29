Corrientes marinas dejan 10 muertos en playas de Florida y Alabama

Un bombero de Georgia y dos padres de familia que se ahogaron mientras intentaban salvar a sus hijos son algunas de las 10 víctimas recientes de las peligrosas corrientes en playas del Golfo de México que se extienden a lo largo de la franja noroccidental de Florida hasta Mobile, Alabama.

Muchos de los fallecimientos ocurrieron en días de doble bandera roja, las cuales se colocan a las entradas de las playas y en estaciones de salvavidas para advertir a los bañistas sobre la posibilidad de que haya corrientes de resaca. Desde mediados de junio se han reportado seis muertes en las inmediaciones de la playa de Panama City, en Florida.

Cerca de allí, en Destin, Florida, el exquarterback de la NFL Ryan Mallett, de 35 años, murió ahogado el martes, pero funcionarios locales señalaron que no se observó la presencia de corrientes de resaca, y ese día ondeaban banderas amarillas de precaución y no doble bandera roja en esa playa.

Imagen, Archivo.

Otras tres personas murieron ahogadas frente a la costa de Alabama entre el 20 y el 23 de junio, según el Departamento de Policía de la ciudad de Gulf Shores.

Las playas de arena blanca del Golfo de México son una atracción para los turistas, y a medida que se acerca el fin de semana largo por el Día de la Independencia, las autoridades esperan que los vacacionistas tomen precauciones adicionales.

El jefe policial del condado Bay, Tommy Ford ice que sus agentes han sido insultados mientras intentan advertir a los visitantes de los “peligros mortales” en el Golfo de México. Señaló que sus policías han multado con 500 dólares a personas que ven en el agua durante días en que hay doble bandera roja.

¿Qué fenómeno afecta a las playas?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las corrientes de resaca son una zona de oleaje de escala relativamente pequeña que se aleja de la playa. Se forma cuando las olas se dispersan a lo largo de las playas, provocando que el agua quede atrapada entre la orilla y la arena y forme agujeros mientras intenta volver a su lugar.

En ese movimiento, se crea una especie de efecto embudo que acelera el agua que retrocede y puede arrastrar lo que haya a su paso, incluidos los bañistas.