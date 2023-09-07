VIDEOS: Se registra sismo de 6.4 en Chile

Un sismo de magnitud 6.4 sacudió la costa de Chile hoy miércoles 6 de septiembre. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del país (CSN) el epicentro del temblor fue en la ciudad de Tongoy y ocurrió a las 20:48 (hora local), con una profundidad de 35 kilómetros.

Más de 45 mil hogares y edificios se quedaron sin energía eléctrica tras el fuerte sismo en Chile que se sintió en la zona centro y norte del país.

Hora Local: 2023/09/06 20:48:05, mag: 6.4, Lat: -30.34, Lon: -71.44, Prof: 45.7, Loc : 10.53 km al SE de Tongoy — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 7, 2023

Videos del sismo en Chile

En redes sociales circularon varios videos del momento del sismo en Chile, en donde se pudo percibir el fuerte movimiento. En una de las imágenes se pudo ver a varias personas que se encontraban en un restaurante cenando cuando comenzó el temblor.

De inmediato, todos los comensales se levantaron de sus asientos y comenzaron a salir del lugar mientras las lámparas se movían violentamente, además se fue la luz en el lugar, por lo que las personas caminaban a oscuras.

En otro video, tomado en una avenida, se pudo apreciar cómo se movían los semáforos y postes mientras algunos carros pasaban con precaución. De un edificio salió una persona cuando el movimiento se estaba calmando.

Otro usuario de redes sociales compartió un clip de cómo quedó un centro comercial después del sismo en Chile, donde se ven varias cosas que se cayeron de los estantes.

Registro del fuerte sismo de 6.3 que se sintió en #laserena. Imágenes de la intersección Avenida de Aguirre con P.Pablo Muñoz. Seguimos en alerta, con nuestros equipos en terreno #temblor #chile pic.twitter.com/R6HIg1hQob — Roberto Jacob Jure (@jacob_LaSerena) September 7, 2023

Pájaros huyen poco antes del sismo

Además de los videos sobre el sismo, también se viralizó un clip donde se ve a varios pájaros supuestamente huir poco antes de que comenzara el temblor en Chile.

Cabe destacar que en muchos países se tiene la creencia que los animales pueden predecir algunos fenómenos naturales como los sismos.