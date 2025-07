VIDEO: Cuba dice que no hay mendigos en las calles; “Son personas disfrazadas”, alega la dictadura

Aunque organizaciones no gubernamentales señalan que casi el 90% de los ciudadanos cubanos viven en condiciones de pobreza extrema, los funcionarios de la dictadura de Cuba aseguran que no hay mendigos en las calles, sino que se tratan de personas disfrazadas.

Estas declaraciones fueron realizadas por Marta Elena Feitó Cabrera, ministra del Trabajo, ya que la funcionaria alega que esas personas que trabajan en las calles como limpiaparabrisas se dedican a una vida “fácil”.

VIDEO: Así es como una ministra de la dictadura de Cuba asegura que no hay mendigos en la isla

Durante una comparecencia en comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el lunes 14 de julio de 2025, la ministra del régimen cubano aseguró que las personas que aparentemente viven en la calle, no lo hacen, sino que sólo están disfrazadas de mendigos.

“Hemos visto personas, aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, le mira las ropas que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos, no son mendigos. En Cuba no hay mendigos”, declaró Feitó. Añadió que esas personas buscaron una forma de vida “fácil” para ganar dinero “y no trabajar como corresponde”.

⚠️⚠️Paren un momento y miren a la Ministra de Trabajo del régimen, asegurar que en #Cuba NO hay mendigos.



Dice que son personas disfrazadas que quieren evadir impuestos… luego afirma que NADIE come de la basura, solo están buscando materia prima para revenderla.



Sinvergüenza. pic.twitter.com/67i0zbeOSo — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) July 14, 2025

Y eso no fue todo. En su intervención, la ministra de Trabajo y Seguridad Social de la dictadura de Cuba incluso mencionó que las personas que limpian parabrisas son quienes buscan “un modo de vida fácil en un semáforo y posiblemente después con ese dinero, lo que van a hacer es tomar bebidas alcohólicas” en la calle.

Además, Feitó Cabrera criticó que las personas que revisan los basureros no lo hacen para buscar comida, sino que lo hacen para recuperar materias primas y ellos son “ilegales del trabajo por cuenta propia”, para no pagar impuestos por dicha actividad económica.

🔴 Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social cubana, dijo que en Cuba no hay mendigos, que quienes buscan en la basura o piden dinero en las calles, o limpian un parabrisas de un carro solo hacen un trabajo fácil sin aportar impuestos al Estado. pic.twitter.com/GRB8NuSP0X — El Toque (@eltoquecom) July 14, 2025

¿Cuánta pobreza hay en Cuba?

En Cuba al menos 89% de la población vive en condiciones de extrema pobreza, de acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y su reporte llamado “El Estado de los Derechos Sociales en Cuba”, publicado en 2024.

La ONG, un grupo independiente afincado en Madrid, España, detalla que el 86% de los hogares cubanos están viviendo “en los márgenes de la sobrevivencia” y que el 61% de ellos no tiene los recursos básicos para vivir.

Este organismo realizó más de mil entrevistas a personas mayores de 18 años en 78 municipios de la isla. Entre los encuestados, el 72% indica que la crisis de alimentos es el principal problema, ya que 7 de cada 10 cubanos se han tenido que saltar el desayuno, comida o cena debido a la falta de dinero o a escasez de alimentos.