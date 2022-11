Mujer libra secuestro virtual de su hijo en Edomex; así lo logró

Una mujer quien prefirió guardar el anonimato, vivió la experiencia nada agradable de un secuestro virtual, se comunicaron con ella el 12 de noviembre y le dijeron que su hijo de 10 años había sido plagiado en el Estado de México (Edomex). La víctima reportó el delito al 911 y esta es su historia.

Ella lo relata así, o al menos es lo que recuerda: “Yo estaba en mi trabajo cuando de repente yo recibo una llamada en la cual me dicen que tienen secuestrado a mi hijo, en ese momento no me dejaron de hablar y automáticamente me pasaron a mi hijo, en ese momento yo reconocí su voz y si era él y lo que fue, fue venirme para la casa, confirmar que mi hijo estuviera ahí, pero pues lastimosamente no estaba ahí, pero todo estaba saqueado, en la llamada ellos me habían dicho que habían entrado a mi casa por lo cual yo me espanté más”.

La vulnerabilidad que aprovecharon estas personas en la familia es que el menos se encontraba solo en casa con un teléfono celular.

El menor de edad recibió una llamada telefónica y empezaron a sacar la información, le dicen que tenían a su mamá, lo empiezan a manipular, entonces con el terror que le causó el hecho de que “tenían a su mamá", empieza a seguir las instrucciones de los extorsionadores.

Le pidieron que buscara dinero para llevarlo a una tienda de conveniencia y depositarlo, el niño encontró 200 pesos en una cartera de sus padres.

“Cuando ven que la menor coopera mucho le empiezan a dar instrucciones para alterar el entorno del hogar, que significa esto, le dicen deja tres cajones abiertos, deja la televisión en un canal y deja el teléfono descolgado. Le dicen salte, lo mandan a una tienda de auto servicio a depositar, cuando ven que siguen teniendo el control de la situación le piden el teléfono de la mamá y hacen contacto con la mamá", explica la autoridad.

Extorsionadores enlazan llamadas para simular el secuestro

Los secuestradores virtuales no perdieron comunicación con el menor, enlazaron las llamadas de la mamá y su hijo, por el alta voz e insistían en que les depositaran dinero.

“Con lo que me consigas te voy a echar la mano, buey -déjame ver si te puedo conseguir más- Escúchame te voy a dar cinco minutos por que mi patrón ya quiere le presente a tu chamaco -No tengo ni cinco minutos, dame más tiempo”, les decían los extorsionadores.

El número telefónico de los extorsionadores fue investigado en una plataforma, por las autoridades municipales y federales.

Se identificó que este mismo número ya había sido utilizado para otras extorsiones.

En ese momento iniciaron la búsqueda del menor a través de la geolocalización de su teléfono celular, lo hallaron cerca de su casa, sano y salvo.

Se ha evitado el cobro de 487 millones de pesos en extorsiones

De acuerdo con las cifras de la Secretaria de Seguridad del Edomex, en lo que va del año se ha logrado frenar un pago superior a los 487 millones de pesos por extorsiones…

Las autoridades recomiendan llamar al 089 o al 911, en caso de ser víctima de algún delito como la extorsión.