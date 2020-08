Desecha SCJN impugnación del PAN contra Ley Bonilla de BC

Ciudad de México.- La impugnación que promovió el Partido Acción Nacional en contra de la Ley que amplía el mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue desechada por notoriamente improcedente, según constan los estrados electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



El ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá determinó que no procede el estudio de la acción de inconstitucionalidad planteada por el instituto político, pues se trata de una ley qué no ha sido promulgada y por tanto, no está vigente en el orden jurídico mexicano.

Sobre los mismos argumentos han sido desechadas otras acciones de iconstitucionalidad promovidas por los municipios de Tijuana y Mexicali.

En específico las impugnaciones pretendieron la invalidez del artículo octavo transitorio del Decreto 112, que modificó la constitución de Baja California, para que el próximo gobernador ocupe el cargo desde el primero de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2024, bajo el argumento de lograr la concurrencia de los procesos electorales local y federal.