Ordena juez libertad de ex funcionario del Invi por prescripción del delito de uso ilegal de atribuciones

El ex director ejecutivo de asuntos inmobiliarios del Instituto de Vivienda de la ciudad de México, Fernando Javier Linares Salvatierra, quedó en libertad por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, después de un juez de control determinó que el delito que le imputaba la Procuraduría (ahora Fiscalía) de Justicia de la ciudad de México ya había prescrito.

El ex funcionario que fuera detenido y presentado por elementos de la policía de investigación, después de que se anunciara una orden de aprehensión en contra del ex titular del INVI Raymundo Collins no duró ni una semana en la cárcel.

El impartidor de justicia determinó en audiencia de éste lunes que dicha acusación prescribió al ejercicio de la acción penal, supuestamente al participar en el desvío de 475 millones de pesos para la adquisición de un inmueble, en la entonces delegación Álvaro Obregón.

El imputado había solicitado a través de sus abogados una ampliación del término para aportar mayores pruebas de su presunta inocencia por lo que él juez puso la fecha para este lunes con los elementos determinó que la extinción de la acción penal contra el también ex director ejecutivo de asuntos jurídicos durante la administración en el INVI, de Raymundo Collins Flores:

Al momento la Procuraduría de justicia de la ciudad de México ,no se ha manifestado respecto a la inmediata libertad del imputado ocurrida este mismo lunes.