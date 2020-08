Lozoya anuncia que no comparecerá ante el juez

Ciudad de México.- Emilio Lozoya, ex director de Pemex, anunció a través de una carta que no se presentará éste martes a comparecer ante el juez por el caso de la presunta compra irregular de una planta en el complejo Pajaritos de Veracruz porque no hay condiciones legales para hacerlo.

Advirtió que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía General de la República si se le dan garantías para dar a conocer lo que sucedió cuando dirigió la empresa del Estado.

“Estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados en el periodo en que me desempeñé como director general de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que se investiga”, señala el texto de la misiva.

También anticipa que emprenderá una batalla legal para demostrar que tanto la fiscalía como la Unidad de Inteligencia financiera de Hacienda violaron el debido proceso al condenarlo sin un proceso de por medio.

El ex funcionario señaló que ha colaborado con las autoridades que investigan presuntas irregularidades en Pemex, sin embargo, se emitió una orden de aprehensión en contra suya y de su hermana, pese a que el delito por el que se le acusa no está catalogado como grave.