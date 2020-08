Robo a casa habitación, fraudes y secuestros virtuales aumentan durante Semana Santa

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, alertó que en Semana Santa, el delito de robo a casa habitación, se incrementa en un 20 por ciento, de ahí que advirtió a la ciudadanía la importancia de tomar medidas de prevención ya que el 80 por ciento de los robos ocurren sin la presencia de los habitantes.

El consejero presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chipres, detalló que las colonias de la Ciudad de México con más incidencia de este delito son : Del Valle Centro, Guerrero, Narvarte, Portales Sur y Buena Vista.

En conferencia de prensa, informó que también en esta temporada aumenta en 43 por ciento, el fraude denominado “Pariente que viene de visita”.

Entre enero de 2018 y marzo de 2019, el consejo ha recibido 2 mil 111 denuncias.

“El fraude pariente, prácticamente, como otros tipos de fraude, consiste en crear una situación irreal, respecto de la cual, a la persona que se le llama, se le convierte en parte de una historia ficticia, el Fraude Pariente, es decirle a alguien, oye no te acuerdas de mí, oye soy tu primo, soy tu primo primero, segundo, hace muchos años que no vengo a la Ciudad de México, quiero decirte que estoy aquí, te acuerdas de mí, y como eso se basa en una situación real en la cual mucha personas tenemos parientes que no vemos hace muchos años se genera la impresión de que es real”.

Salvador Guerrero Chiprés, también pidió a los ciudadanos estar atentos y no caer en los llamados Secuestros Virtuales en hoteles.

Dijo que este delito tiene principalmente dos variantes: la primera y más conocida que se comete contra huéspedes y la segunda que se comete contra personal del hotel.



Mencionó que entre 2018 y el 11 de abril de 2019 se registraron en la Línea de Seguridad, 69 delitos de Secuestro Virtual.

“ Hablan al hotel, inventan una historia relacionada con el que está ahí, está siendo secuestrado o fue secuestrado, pasan a una voz falsa de la hija presunta, el tío, la mamá, alguien y de ahí se crea una historia, l cual, verosímilmente, se dice que la historia es real y empiezan a decirle sino depositas, sino haces esto va a pasar esta otra historia negativa y ahí se desata una secuencia de hechos que normalmente concluye en un único de 5, 10 mil pesos en una tienda de conveniencia en una esquina”.