SSC-CDMX va contra el “huachicol digital”

Asegura el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Orta, que para evitar el robo de combustible al interior de la corporación, se redujo el 30 por ciento de la dotación para los vehículos de la policía capitalina.

“Sí, el oficio lo emite el Oficial Mayor de la Secretaría, por instrucciones mías, yo estudié desde antes de tomar posesión del cargo, varios meses antes el tema de cómo se ejercía el gasto en la Secretaría, identificamos varios temas con áreas de oportunidad, en donde pues hay mermas históricas, esto no es de ahorita, ni de hace tres años, o sea es histórico, y yo identifiqué que en el tema de combustible, aproximadamente el 30 por ciento del equivalente a la dotación, se está robando”.

En entrevista, el encargado de la seguridad en la Ciudad de México como se realiza este robo, al que le llama “huachicol Digital.

“Es un esquema que yo le llamo “huachicol digital”, que se hace en contubernio con estaciones de servicio, en fin, hay muchísima gente implicada, yo no le he llevado a un tema de una investigación que por su puesto lo haré en su momento, pero con la información que yo pude obtener, a partir del modus operandi, cómo se hacía etc, una de las decisiones que tomé fue reducir la dotación, porque en realidad, si tu comparas el kilometraje contra el rendimiento, la dotación y demás, pues te das cuenta que, no es un tema de que necesites la dotación completa para poder hacer los patrullajes que se están haciendo, se están haciendo con menos gasolina y lo que sobra se lo están robando, no, no, los policías por cierto, también tenemos alrededor de mil 500 vehículos que prácticamente están o en talleres, o ya no se usan porque ya tienen antigüedad y no han sido dado de baja, por diversas circunstancias y siguen reportando consumo de gasolina, mantenimiento automotriz, en fin”, afirmó el funcionario.

Orta Martínez aseguró que esta disminución, no va afectar la operación de la policía y que simplemente se están haciendo ajustes que históricamente no se han hecho y que han creado una serie de redes de intereses internas y externas en la policía.

Sobre los recientes linchamientos en la Ciudad de México, el secretario de seguridad ciudadana, dijo que tienen claro que principalmente en las alcaldías Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Cuajimalpa hay un descontento generalizado porque se sienten abandonados y hay un hartazgo, de ahí que aseguró se está reforzando la seguridad.

“Entonces hay un hartazgo, hay una sensación de que el gobierno no les está atendiendo y ellos lo que dicen es, pues nosotros nos vamos a atender por nosotros mismos. Nos preocupa por supuesto, hemos estado reforzando como ya comenté, mandando más elementos de manera permanente a esas alcaldías, y bueno se siguen dando estas situaciones, afortunadamente, pues en lo que sucedió ayer en Milpa Alta, los cuatro sujetos que fueron agredidos pudimos extraerlos, presentarlos al Ministerio Público por el robo del vehículo que se… que originó todo esto, y bueno no nos queda más que tener presencia para atender esa demanda de seguridad que nos están pidiendo”, advirtió el jefe policiaco.