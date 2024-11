¿Y la humanidad? Seguro abandona a niño de 4 años tras accidente en Ecatepec, Edomex

¡Se debate entre la vida y la muerte! Christopher, un pequeño de tan solo 4 años, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico en Ecatepec, Estado de México (Edomex), hoy, la recuperación del menor dependen de una aseguradora que solo pone trabas y obstáculos para que el pequeño pueda recibir su cirugía. Esta es su historia.

El accidente ocurrió alrededor de la una de la mañana del 26 de octubre 2024, cuando la mezcla del alcohol y el exceso de velocidad, provocaron que dos automóviles se impactaran, dejando un saldo de tres personas heridas, entre ellas el pequeño Christopher.

“No se me hace justo que mi hijo esté pasando todo esto y esta persona libre como si nada, como si no hubiera pasado nada y la salud d e mi hijo depende de una aseguradora si no autoriza ese pago mi hijo se queda así", dijo la madre de Christopher para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Aseguradora no quiere hacerse cargo de los gastos de Christopher

El presunto responsable del accidente quedó en libertad, mientras que su seguro se comprometió a pagar los gastos de atención médica, y a 8 días del accidente, la aseguradora está tratando de deslindarse de la situación y dejar a su suerte a la familia de Christopher.

De acuerdo con los reportes médicos, el pequeño de ocho años cuenta con una

una fractura craneoencefálica provocada por el accidente, por lo que requiere una cirugía, la cual no ha podido obtener.

“Me dijeron que lo iban a dar de alta porque la aseguradora ya no autorizaba los pagos (...) Y que si yo quería tener siguiendo a mi hijo ahí internado los gastos iban a correr por mi cuenta, pues yo no tengo dinero”, declaró Miriam Hernández Téllez, mamá de Christopher, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Hospital mantiene a Christopher solo con suero debido a trabas de la aseguradora

La familia de Christopher no se rinde, por lo que tras apelar ante un juez, lograron que el pequeño ingresará a un hospital en la colonia Roma, en el que lo han mantenido solo con suero debido a que la aseguradora nuevamente está poniendo trabas para que la operación del menor se lleve a cabo.

Por su parte, el asesor jurídico de la familia del pequeño de 4 años, aseguró que está realizando la documentación para presentarla a un juez y que en un determinado momento se pueda modificar la medida cautelar de la persona que está gozando de su libertad por este tipo de acciones.