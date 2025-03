¿Un engaño más? Lo que ha pasado con la Vacuna ”Patria” a 5 años de la pandemia

Este 11 de marzo se cumplen cinco años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de COVID-19; un suceso que paralizó a miles de personas. En medio de la crisis sanitaria, los esfuerzos por encontrar soluciones rápidas fueron la prioridad de gobiernos de todo el mundo.

México no fue la excepción, y en abril de 2021, se hizo una promesa que, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los mayores fracasos del sistema de salud mexicano: México tendría su propia vacuna contra la COVID-19, la “Patria”.

El nacimiento de la Vacuna “Patria": ¿otro fracaso más?

La propuesta de una vacuna mexicana despertó el interés de la sociedad, que veía con esperanza la posibilidad de que México pudiera producir su propia solución ante la pandemia.

Sin embargo, lo que parecía ser una iniciativa innovadora y “patriótica” terminó siendo un anuncio vacío, pese a que “Patria” obtuvo autorización para uso de emergencia a mediados de 2022, nunca se incluyó en el catálogo oficial de vacunas contra la COVID-19 durante la temporada invernal de 2023.

Para el infectólogo Francisco Moreno, la vacuna nunca fue una solución real. Según él, la vacuna fue un fracaso desde su concepción, un proyecto mal ejecutado y sin los avances científicos necesarios para garantizar su eficacia.

¿Dónde está la Vacuna “Patria”?

De acuerdo con expertos, hasta el momento se han invertido alrededor de 970 millones de pesos de fondos públicos, lo que se suma a los 600 millones de pesos que la farmacéutica AVIMEX destinó para su producción.

Lo que da un total de mil, 570 millones de pesos. Esta cifra es casi equivalente al presupuesto anual del Hospital “Manuel Gea González” para el año 2025.

Pese a las grandes sumas invertidas, la vacuna “Patria” nunca llegó a los puestos de vacunación, y no hay indicios de que en el futuro cercano esté disponible para la población.

La abogada Patricia Lazos calificó este proyecto como un “robo para la nación” y un “fraude total”. No solo la inversión millonaria no ha dado frutos, sino que los especialistas coinciden en que la vacuna original “Patria” ya no sería útil frente a las nuevas variantes del virus.

Esto plantea una nueva realidad: la vacuna tendría que ser actualizada para ser efectiva, lo que implica más tiempo y más recursos.

La vacuna “Patria” y su eficacia ante una nueva variable de COVID-19

Además, todo esto debe pasar por los estrictos controles de Cofepris, lo que añade más obstáculos en un camino que ya parece interminable. Los especialistas aseguran que aún no hay evidencia de que el biológico mexicano tenga capacidad para hacer frente a las nuevas mutaciones del virus, lo que pone en duda la viabilidad de esta vacuna en el futuro cercano.

A cinco años de la pandemia, México todavía espera lo que se prometió como un símbolo de autosuficiencia y esperanza, pero en realidad, ha sido un engaño más de la 4T.