Dos accidentes automovilísticos dejaron un saldo de 6 heridos en la CDMX durante la noche

Dos accidentes viales ocurridos la madrugada de este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México dejaron un saldo de seis personas lesionadas.

En el primero de los accidentes, ocurrido en la Colonia San Rafael de la Alcaldía Cuauhtémoc, dos automóviles colisionaron debido a la falta de semaforización y exceso de velocidad.

Los conductores de un vehículo compacto y una camioneta, ninguno de los dos tuvo la precaución al llegar al cruce antes mencionado, sufrieron un accidente donde la peor parte se la llevaron los tripulantes de la camioneta en color blanco, la cual fue golpeada en su costado izquierdo saliendo proyectada para terminar volcada, mientras que el auto compacto quedó destrozado de la parte frontal. En esta situación resultaron lesionadas cuatro personas, dos por cada vehículo.

#MientrasDormia | El conductor de un auto, quien al parecer estaba ebrio, se impactó contra unos tambos con concreto en avenida 608 en #GAM



Los tambos sirven de protección a las viviendas, ante varios choques en la zona. Dos tripulantes fueron rescatados entre la carrocería,… pic.twitter.com/XoKpmOtQ1X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2023

En el segundo accidente, ocurrido en la zona de Aragón, en límites de Gustavo A. Madero y Ecatepec, Estado de México, dos hombres volvieron a nacer luego de impactar y volcar el automóvil en el que viajaban.

De acuerdo a versiones, el conductor de un auto tipo sedán circulaba en estado de ebriedad sobre la avenida 608, tras una mala maniobra en una curva el vehículo dio varios giros impactándose de lleno contra unos tambos con concreto que fungían como protección para las casas en el cruce con la avenida 641. Tras el impacto el auto quedó destrozado y volcado.

Gracias a la intervención oportuna de paramédicos y bomberos lograron rescatar de entre los fierros retorcidos a los dos tripulantes dándoles atención médica.

El diagnóstico para los dos fue de múltiples fracturas y lesiones cráneo encefálicas por lo que tuvieron que ser trasladados de urgencia a hospitales de la zona. El conductor del vehículo fue detenido por las autoridades. Ambos accidentes están siendo investigados por las autoridades para determinar las causas y responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes.