Persiana Americana | ¿Morena es el nuevo PRI? La sociedad amnésica

“Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, aunque suene a cliché y me acusen de caer en un terreno común, quiero defender que esta frase nunca ha sido más relevante para entender lo que vivimos actualmente.

Después de 71 años de dictadura del PRI, nuestro país comenzó con una transición democrática, hacia un futuro más libre. En ese momento, las personas hartas de la represión, del abuso de poder, de la crisis económica y de las mañas de ese régimen, dijeron “hasta aquí" y votaron por un cambio para sacarlo del poder.

Pero hoy, a 25 años de distancia, duele reconocer que esa idea que nos vendieron, de que la transición democrática era inevitable, se desvanece y la memoria histórica parece no haber cumplido su misión: servir de mapa cartesiano para que no se volviera a repetir algo parecido.

¿Es Morena el nuevo PRI?

En los últimos seis años, Morena se ha dedicado a polarizar a la sociedad, a destruir instituciones, a enterrar a órganos autónomos, desarmaron y cooptaron al Poder Judicial, terminaron con la separación de poderes, ahora amenazan con la censura y todo apunta a que el siguiente paso es tomar el control del INE, sepultando las elecciones libres y permitiendo que presuntos delincuentes lleguen a ser juzgadores.

Criminales con un pie dentro del Poder Judicial...



Con una reforma que ha dejado endeble al sistema judicial, hay candidatos ligados al crimen organizado que buscan hacerse con un puesto.



Organizaciones civiles piden al INE que anule sus candidaturas.@Jaime_Guerrero con los… pic.twitter.com/knUdlIPHp6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 1, 2025

Hoy el partido en el poder parece haber reciclado las viejas prácticas priistas, pero las ejecutan con un chaleco de color diferente. Si no me creen que la historia se repite, basta con ver los últimos movimientos al interior de Morena, como los nombramientos que nos regresan a las peores prácticas del priisimo basado en el compadrazgo y el amiguismo de los años 70.

Lo más nuevo fue designar a Adrián Rubalcava como director del Metro, quien hasta el 2023 era priista y por si fuera poco, ni siquiera tiene experiencia en movilidad. ¡Y ojalá fuera el único! Pero ahí tenemos a Alejandro Murat, exgobernador priista de Oaxaca, que hace poco se sumó al partido guinda.

Morena también dejó en visto que permite la postulación de candidatos por acuerdos internos, ahí tenemos los apellidos Monreal y Alcalde. Incluso permite que se adelanten a hacer campañas, como Andrea Chávez y sus caravanas de salud en Chihuahua. Y también tenemos el ejemplo del vuelo en primera clase a Francia y una camioneta de lujo de Fernández Noroña.

Les vuelvo a repetir: “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. Y venga, si alguno de ustedes quiere burlarse aún de mis clichés, adelante. Pero nadie podrá negar que la historia ya se está repitiendo mientras yo escribo y tú lees esto. Incluso me atreveré a recurrir a otra frase: no existe un peor ciego que el que no quiere ver.