Selección de Polonia llega a Qatar 2022 escoltada por aviones F-16

La selección de futbol de Polonia llegó el jueves al Mundial de Qatar 2022 escoltada por dos aviones de combate F-16, esto luego de que hace unos días cayeran dos misiles en su territorio, cerca de la frontera con Ucrania.

Los aviones de combate siguieron a la aeronave donde viajaban el equipo de la selección de Polonia, hasta que cruzaron las fronteras polacas con dirección al Mundial de Qatar 2022.

Uno de los pilotos llevaba una pancarta con el hashtag "#laczynaspilka" que significa "Nos une el futbol" y es el eslogan de la Federación Polaca de Futbol.

Polonia iniciarpa su participación en el Mundial de Qatar 2022 el 22 de noviembre contra México, seguida de los juegos del Grupo C contra Arabia Saudita y Argentina.

🇵🇱 | AHORA - QATAR 2022: Tras ganarle a Chile por 1-0 en amistoso, la selección de Polonia está ahora rumbo a Qatar 2022 escoltado por dos cazabombarderos F-16 por motivos de seguridad.

pic.twitter.com/7mhSJbtjrJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 17, 2022

Misiles caen en Polonia y matan a dos personas

El pasado 15 de noviembre, dos misiles cayeron en una granja de Polonia, cerca de su frontera con Ucrania, lo que provocó la muerte de dos personas.

Los supuestos misiles rusos en Polonia cayeron aproximadamente al mismo tiempo que se registraba un ataque ruso en el oeste de Ucrania.

Las autoridades polacas indicaron que no está claro de dónde vinieron los dos misiles, por lo que el primer ministro Mateusz Morawiecki convocó al Comité de Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa.

Un funcionario de Polonia indicó que no tenía confirmado de donde provenían los misiles por lo que estaban investigando sobre lo que pasó en su frontera con Ucrania y que los detalles se darán a conocer después de la reunión.

Las autoridades polacas y miembros de la OTAN realizaron una reunión de emergencia para investigar si los misiles habían sido de procedencia rusa.

Un día después, aclararon que se trató de un accidente y el cohete lanzado se trató de un arma de defensa ucraniana.

