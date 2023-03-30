Llega la Semana Santa 2023 y la Ley Seca a estas alcaldías de la CDMX

El descanso y las fiestas religiosas por Semana Santa 2023 están a unos días de iniciar y por ello, las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) se alistan para aplicar la Ley Seca, una medida que tiene como fin evitar incidentes derivados del consumo de bebidas alcohólicas.

Autoridades de cuatro alcaldías informaron que, para garantizar que se cumpla con la Ley Seca, habrá un operativo conjunto con elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales realizarán inspecciones en todas las demarcaciones.

Es importante recordar que la Ley Seca es un mandato oficial que se establece para ciertos horarios y días, por lo que no cumplir con la medida te podría traer consecuencias legales como multas y sanciones, ambas establecidas en la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Cultura Cívica.

#CDMX | ¡Esperan 2 millones de visitantes!



La fe se siente en cada rincón de #Iztapalapa; ya se ultiman los detalles para la edición 180 del #viacrusis, que volverá a ser presencial.



El reporte de @igarciabri en @TvAquiEntreNos. pic.twitter.com/lg2eHS2tyz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 23, 2023

¿Cuándo inicia y en cuáles alcaldías aplicarán Ley Seca en Semana Santa?

Las alcaldías que tendrán Ley Seca en días y horarios específicos son las siguientes:

Iztapalapa: La medida, anunciada por la alcaldesa Clara Brugada, aplicará para los días 6 y 7 de abril. Las fechas coinciden con los días santos (jueves y viernes), aunque desde el miércoles iniciará un operativo de inspección y notificación a establecimientos.

La Magdalena Contreras: La suspensión de venta y consumo de bebidas alcohólicas estará vigente desde el primer minuto del jueves 6 y hasta las 23:59 del domingo 9 de abril.

Cuajimalpa: En esta demarcación estará estrictamente prohibido la venta, distribución y consumo de alcohol en vías públicas y establecimientos durante las 24 horas de los días 6, 7, 8 y 9 de abril.

Venustiano Carranza: La suspensión de actividades para vender o distribuir gratuitamente bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones aplicará desde las 00:00 horas a las 23:59 horas, durante los días 6, 7 y 8 del mes de abril del año 2023.

¡Habrá ley seca en #Iztapalapa durante la Semana Santa 2023! 🍻❌Así lo informaron @Claudiashein, jefa de gobierno de la #CDMX y @ClaraBrugada_, alcaldesa de la demarcación. Será la primera vez en tres años que la #PasiónDeIztapalapa se llevé a cabo de manera 100% presencial y… pic.twitter.com/DfVOfqYq7S — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 28, 2023

Estas medidas estarán vigentes para los siguientes comercios:



Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados con licencia para venta de vinos y licores

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

¿Cuál es la multa por ingerir bebidas alcohólicas cuando hay Ley Seca?

La Ley Seca como cualquier otro ordenamiento tiene un reglamento que se debe acatar y, en caso de no hacerlo, existen sanciones que te pueden traer problemas con las autoridades.

En la CDMX, la Ley de Establecimientos Mercantiles, así como la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Verificación Administrativa establecen estas sanciones por violar la Ley Seca:

