Senado de EU prevé rechazar subsidios para autos eléctricos

El Senado de Estados Unidos (EU) prevé rechazar la iniciativa de ley Build Back Better Act del presidente Joe Biden, la cual incluye los subsidios a la compra de autos eléctricos en dicho país.

Joe Manchin, el senador demócrata de Virginia Occidental dijo que no aceptará el enorme plan de gasto social, Build Back Better Act (reconstruir mejor), que es un megapaquete de gasto social por 2 billones de dólares del presidente Joe Biden.

Esta ley de gasto social incluye nuevos incentivos para autos eléctricos ensamblados en EU, por lo que solo vehículos fabricados en dicho país podrán ser elegibles para acceder a cualquier de los montos del crédito fiscal, motivo por el cual México y Canadá están mortificados.

El senador demócrata ha sido un obstáculo y un crítico para la legislación para autos eléctricos por compartir preocupaciones sobre ciertas disposiciones en el proyecto de ley económica, alegando que es excesivo considerando la situación económica que enfrenta EU.

“Y no puedo votar para continuar con esta legislación. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible. No puedo llegar ahí", dijo Joe Manchin.

Twitter @tatclouthier

México celebra que Senado EU rechace subsidios para autos eléctricos

Tatiana Clouthier, titular de la secretaría de Economía consideró que el posible rechazo del Senado de EU hacia la Ley de Gasto del presidente Joe Biden que antició los subsidios a compra de autos eléctricos, es como un “regalo de navidad”.

A través de sus redes sociales, la titular de Economía celebró que diversos senadores de EU se manifestaran en contra de la ley Build Back Better Act, la cual busca otorgar créditos fiscales a la compra de autos eléctricos en aquel país.

“Parece que nuestro regalo de Navidad se adelantó, estamos muy content@s porque nuestros esfuerzos están teniendo eco, fortaleciendo la posición de #Mx contra la iniciativa de incentivos a EV´s hechos en EE.UU. “, publicó en su cuenta de twitter.

Dicho plan de gasto social, ha generado protestas del gobierno de México y Canadá por vulnerar acuerdos del Tratado Comercial entre las tres naciones en el apartado de reglas de origen del sector automótriz.