Senderista halla restos óseos en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl: Despliegan operativo en Amecameca, Edomex

El hallazgo de restos humanos provocó que los cuerpos de seguridad en la zona alta del Estado de México realizaran un operativo. Elementos del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste se desplegaron dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl tras el aviso enviado por un visitante.

Los policías lograron ubicar cuerpos humanos en un paraje de difícil acceso y los trasladaron ante las autoridades de la Fiscalía.

Esto es lo que se sabe del hallazgo en el Edomex.

Encuentran restos óseos en Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

La intervención de las autoridades sucedió luego de que el C2 de Amecameca recibió el aviso de un visitante.

El ciudadano explicó que durante una caminata realizada el pasado 28 de agosto observó lo que parecían ser huesos humanos dentro del parque.

Aunque no tenía la ubicación exacta, entregó referencias de la zona exacta y fotografías a los oficiales.

Policías buscaron los cuerpos en zonas altas

Con las fotos y los datos aportados por el denunciante, la Policía de Alta Montaña y Agreste armó dos células de rastreo.

Los elementos empezaron a recorrer a pie los senderos y veredas de la zona montañosa en Amecameca para dar con el punto.

#IMPORTANTE | Localizaron restos óseos en el paraje de "Arco Blanco" en el Parque Nacional Iztaccíhuatl- Popocatépetl, #Edomexhttps://t.co/CzQBXxCT0Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026

Encuentran restos en el paraje Arco Blanco

Tras realizar los recorridos de inspección entre la vegetación, los uniformados localizaron los huesos en el paraje conocido como "Arco Blanco".

El sitio del hallazgo se ubica a unos 100 metros de la carretera Federal Paso de Cortés-Puebla y a kilómetro y medio de la zona de Paso de Cortés.

Aseguran zona donde encontraron los cuerpos

Al confirmar la presencia de los restos óseos, los agentes notificaron a la Fiscalía del Estado de México.

Para resguardar la escena y evitar que las evidencias fueran alteradas, el personal acordonó el perímetro.

¿Qué pasó con los restos encontrados?

Por las complicaciones del terreno y a las condiciones de difícil acceso en la montaña, los mismos elementos de la Policía Estatal realizaron las maniobras para levantar y trasladar los restos.

Todo quedó a disposición de la representación social en Amecameca para la realización de los estudios forenses.