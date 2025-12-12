Zona de exterminio en el Ajusco: Localizan ropa, identificaciones y más restos humanos en Topilejo

Un nuevo hallazgo ha vuelto a poner en evidencia la crisis de desapariciones en la capital del país. En la zona del Mirador de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, madres buscadoras y colectivos localizaron 31 restos óseos humanos en una barranca de difícil acceso.

Este es el segundo hallazgo positivo en los últimos seis meses en este mismo punto, conocido como “El Cantil”, dentro de la zona boscosa del Ajusco.

Búsqueda a rapel y con binomios caninos en el Ajusco

La jornada, que comenzó el sábado pasado, requirió un esfuerzo físico extremo. Integrantes de colectivos como “Hasta Encontrarles CDMX” y “Una Luz en el Camino” tuvieron que descender a rapel por la barranca para peinar la zona, apoyados por perros adiestrados.

Jaqueline Palmeros, madre buscadora, narró el momento del descubrimiento:

“Aproximadamente a 60 metros se tuvo hallazgo positivo... vamos a tratar de descender para tratar de localizar la mayor cantidad de restos posibles para que un tesoro pueda regresar a su hogar”.

Hallazgo de horror en #CDMX



El Mirador de Topilejo, conocido antes como un "hotel al aire libre", se ha convertido en una escena de terror.



Madres buscadoras y colectivos localizaron 31 restos óseos en la barranca de El Cantil de #Topilejo, que podrían pertenecer a dos o más… pic.twitter.com/YiwYJkkEmy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2025

Podrían ser dos o más víctimas encontradas en Topilejo

El saldo preliminar es de 31 huesos recuperados. Según las primeras estimaciones de los colectivos, estos podrían pertenecer a dos o más víctimas de desaparición, dado que también se encontraron otros indicios en el perímetro.

Eduardo Ramírez, del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, reveló un detalle clave para futuras identificaciones:

“Se han encontrado algunas identificaciones casi en las orillas, no muy abajo. Y algunas prendas que se están descartando... Han desaparecido varias personas, entonces son varios casos los que están aquí".

Ajusco: Un cementerio clandestino entre la impunidad y la búsqueda de justicia

A pesar de lo peligroso del terreno y el desgaste emocional, las madres buscadoras mantienen la lucha. Leticia Martínez, del colectivo Una Luz en el Camino, resumió el sentimiento de solidaridad que las mueve:

“Aunque no sea mi hermano, aquí cualquier persona que regrese a casa es muy satisfactorio. No perdemos la esperanza y pues también queremos justicia”.

Los restos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que realizará los estudios de ADN para determinar la identidad de las víctimas, aunque no hay fecha para los resultados. Los trabajos de búsqueda en la zona se pausarán y se espera que se retomen en enero del próximo año.