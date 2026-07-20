Reportan el hallazgo de restos humanos en el Motel “Nueva Castilla” en Esobedo, Nuevo Léon, sitio donde fue encontrada Debanhi Escobar en 2022

Fue durante la madrugada de este lunes 20 de julio que se reportó el hallazgo de restos humanos en el Motel "Nueva Castilla", ubicado en Escobedo, Nuevo Léon, mismo lugar donde se encontró el cuerpo de la joven Debanhi Escobar en el año 2022.

¿Qué se sabe de lo que se encontró el dicho motel?

Creadores de contenido entran de madrugada al motel abandonado

Un grupo de presuntos creadores de contenido ingresó a las instalaciones del Motel, ubicado sobre la carretera a Laredo en el municipio de Escobedo.

Los jóvenes entraron al lugar abandonado para hacer grabaciones de video cuando, según lo dicho por ellos mismos, detectaron lo que parecían ser restos humanos dentro de una de las habitaciones.

Reportan el supuesto hallazgo en la habitación 156

Tras el descubrimiento dentro de lugar supuestamente abandonado, los jóvenes hicieron el reporte correspondiente a los números de emergencia.

Los equipos de emergencia acudieron cuando los creadores de contenido señalaron que el hallazgo se hizo específicamente al interior de la habitación marcada con el número 156, por lo que las autoridades se trasladaron hasta la zona.

Autoridades investigan el presunto hallazgo de restos humanos en el motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, tras el ingreso de un grupo de creadores de contenido.



Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente el hallazgo.@BravoLucy nos cuenta en… pic.twitter.com/DtRpmLkixf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

¿Qué dijo la Fiscalía de Nuevo León del hallazgo en el Motel "Nueva Castilla"?

A pesar de la movilización de patrullas y elementos de seguridad en el perímetro, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León todavía no confirma de manera oficial la presencia de restos humanos en el lugar.

Por ahora, el reporte sigue en calidad de presunto mientras se realizan los trabajos correspondientes.

Realizan investigaciones en Motel "Nueva Castilla"

Agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llegaron al sitio para procesar el área.

Los peritos están haciendo las inspecciones necesarias e indagatorias de campo dentro del cuarto para analizar el material encontrado y determinar qué fue lo que sucedió en dicha habitación.

Encuentran restos en el mismo lugar donde encontraron a Debanhi Escobar

Este lugar cuenta con un antecedente de alto impacto mediático en el estado y todo el país.

Fue en este mismo Motel donde en el año 2022 las autoridades encontraron sin vida a la joven Debanhi Escobar dentro de una cisterna, un caso que remarcó las investigaciones de la fiscalía local y que mantuvo los reflectores en la actuación de las autoridades.