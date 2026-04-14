Le dan 210 años de prisión por el secuestro de sacerdotes en Poza Rica, Veracruz

Una sentencia histórica sacude a Veracruz: tras años de proceso judicial, un hombre fue condenado a 210 años de prisión por su participación en el secuestro de tres personas, entre ellas sacerdotes, en una iglesia de Poza Rica, en un caso que estremeció a la comunidad desde 2016.

Sentencia histórica en Veracruz por secuestro a sacerdotes

Como resultado de una investigación ministerial sólida y el desahogo de pruebas durante el juicio oral, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía Regional Tuxpan, obtuvo una sentencia condenatoria de 210 años de prisión en contra de Luis Alberto “N”, responsable del delito de secuestro agravado en perjuicio de tres víctimas de identidad resguardada.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2016 al interior de una iglesia en la ciudad de Poza Rica, donde el ahora sentenciado participó en la privación de la libertad de tres personas, dos de ellas sacerdotes del lugar.

Tras el análisis de las pruebas presentadas ante la autoridad judicial, se logró acreditar la responsabilidad del acusado, lo que derivó en una de las condenas más severas en la entidad por este tipo de delito.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez determinó la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, como parte de la resolución emitida dentro del juicio oral.

Secuestro en México

El secuestro sigue siendo un delito de alto impacto en México, aunque con diferencias importantes entre cifras oficiales y estimaciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se estimaron 94 mil 679 secuestros en el país, lo que refleja la magnitud real del problema, incluyendo los casos que no se denuncian.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 829 víctimas de secuestro denunciadas entre enero y noviembre de 2024, evidenciando una alta “cifra negra” en este delito.

