CNTE Sección 22: Tercer día de bloqueos y protestas en vialidades de Oaxaca
Reporte vial: Consulta accidentes, obras y el estado de las carreteras en tiempo real. Mantente informado y planifica tu ruta de forma segura aquí.
Para quienes necesitan conocer las incidencias vigentes en la red carretera, este artículo ofrece un seguimiento minuto a minuto de los percances registrados hoy. Aquí podrás revisar los puntos específicos con afectaciones a la circulación y las alertas emitidas por las autoridades viales. Consulta las actualizaciones para conocer el estado real de tu ruta.
Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este miércoles 26 de mayo?
Caos vial en Chiapas: Choque provoca bloqueo completo rumbo a Ocozocoautla
Debido a un bloqueo completo de la circulación derivado de un percance automovilístico hay un cierre total se localiza a la altura del kilómetro 008+600 sobre la carretera Libramiento de Ocozocoautla, con rumbo hacia Ocozocoautla.
Las autoridades solicitan a quienes transitan por la zona seguir las indicaciones viales correspondientes.
#TomePrecauciones en #Chiapas se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 008+600, de la carretera Libramiento de Ocozocoautla, con dirección Ocozocoautla, Chis. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/KveWovYtw1— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 27, 2026
Sección 22 de la CNTE mantiene parálisis vial por manifestaciones
En el marco de su tercer día consecutivo de manifestaciones, miembros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen bloqueadas múltiples calles y tramos carreteros en el estado de Oaxaca. Las protestas continúan generando afectaciones a la vialidad en la región.
Reducción de carriles en la Plan de Ayala - El Porvenir tras salida de camino de un auto
Afectación vial que genera el cierre parcial a la circulación en la autopista Plan de Ayala - El Porvenir, específicamente en el kilómetro 50 con dirección hacia Torreón.
Este contratiempo genera una reducción de carriles debido a las maniobras para atender un accidente, derivado de la salida del camino por parte de un automóvil particular. Las autoridades hacen un llamado a los automovilistas a manejar con precaución al transitar por dicho tramo.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) May 27, 2026
Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 50, dirección Torreón. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil). Maneja con precaución.
Cierre parcial en la Mendoza-Córdoba: Tractocamión varado genera carga vehicular
Un cierre parcial a la circulación en la autopista Cd. Mendoza - Córdoba, específicamente en el kilómetro 295 con dirección a Córdoba. Esta restricción se debe a la reducción de carriles para atender un incidente relacionado con un tractocamión que presenta fallas mecánicas.
Se registra carga vehicular en la zona, por lo que se exhorta a los conductores a manejar con precaución.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) May 27, 2026
Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 295, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.