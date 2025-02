Separan de su cargo a 2 agentes de la FGJE por irregularidades en operativos a barberías en Edomex

¡Atención! Dos agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJE), fueron separados de sus funciones como una medida precautoria, luego de que se realizaran las diligencias sobre presuntas irregularidades en lo operativos a barberías del Edomex.

Se trata de un agente del Ministerio Público y un comandante de la Policía investigación, quienes estaban a cargo de la operaciones en la delegación de Santiago Miltepec, en Toluca, Edomex.

Exhiben irregularidades en cateos a barberías en Edomex

Tras el cierre de barberías en el Estado de México (Edomex), comenzaron a difundirse videos en redes sociales, donde se observaban algunos agentes de seguridad, “dejando caer” lo que parecía ser un envoltorio con narcóticos , en uno de estos establecimientos.

Autoridades reconocieron las irregularidades en los cateos a barberías, por lo que se tomó la decisión de que los agentes fueran separados de sus puestos de trabajo.

Recordemos que el operativo se llevó a cabo en 20 municipios del Estado de México (Edomex), donde clausuraron alrededor de 300 negocios. Por el momento, autoridades se encuentran investigando los hechos.

Cientos de barberos se manifiestan por cierre de negocios en Edomex

El pasado 10 de febrero 2025, trabajadores de más de 300 barberías del Estado de México (Edomex), se manifestaron en el municipio de Ecatepec, debido a que sus negocios fueron cerrados por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los comerciantes aseguran que los agentes sembraron la droga en sus negocios, provocando que sus negocios fueran asegurados bajo la sospecha de estar relacionados con actividades delictivas.

Sin embargo, los propietarios de estos establecimientos niegan rotundamente tales acusaciones y afirman que trabajan de manera legal, tal es el caso de Armando Esquivel, dueño de una barbería con tres años de funcionamiento.

“Llegaron citándome que habían reportado anónimamente que yo distribuía droga y entonces no me presentaron una orden (....) Los dejé ingresar porque el que nada debe nada teme y llegaron y entraron y empezaron a revisar con mi permiso (...) Empezamos por el baño y así y casualmente ya por último encontraron un envoltorio de una servilleta que traía como seis o siete coquitos, nada de marihuana y ahí me la aventaron”, declaró Esquivel, dueño de una barbería.