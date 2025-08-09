¡Adiós al niño Fernando! En medio de dolor, luto y un clamor por justicia en México, durante la jornada de hoy sábado 9 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sepelio de Fernandito, el niño de tan solo cinco años que fue asesinado presuntamente por una deuda de mil pesos que su madre mantenía con los presuntos responsables.

Familiares, amigos, y vecinos del municipio de La Paz, en el Estado de México, despidieron al menor en un emotivo sepelio, cuya ceremonia de sepultura se efectuó a puerta cerrada, pero en un ambiente de profunda tristeza y respeto.

Así fue la emotiva despedida de Fernandito en Edomex

Primero, el velorio se llevó a cabo durante más de 24 horas en un domicilio familiar ubicado en la zona alta de La Paz. Desde ese lugar, decenas de personas salieron en caravana, portando flores blancas y globos, con rumbo al panteón municipal Altavista, en la colonia Lomas de Altavista.

El cortejo fúnebre, que fue encabezado por Marcelina, madre del Fernandito, fue custodiado por las autoridades municipales con en objetivo de garantizar la seguridad del traslado de los restos del menor.

Nadie debería morir por mil pesos, menos un niño de 5 años que solo tenía sonrisas, abrazos y sueños para darle al mundo.



La muerte se alimenta del miedo y la indiferencia, Fernandito debía habernos convocado a todos, a gritar, a parar todo un país… pic.twitter.com/75ShX2hwMa — Bryan LeBaron (@BClebaron) August 9, 2025

Audiencia clave en caso Fernandito

Hoy se realizó una audiencia clave para el caso Fernandito, el niño de 5 años asesinado presuntamente por una deuda de mil pesos. Conforme a la defensa de Marcelina, madre del menor, esta diligencia se realizó como parte de las investigaciones.

En esta declaró el dueño de la vecindad donde vivían, quien permitió el ingreso de la Policía de Género para buscar al pequeño. Trágicamente, el menor fue hallado sin vida dentro de un costal blanco, lo que derivó en la detención de Lilia “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N”.

Aunque la madre fue citada a la audiencia, una de las abogadas señaló que la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, ordenó que no la trasladaran para que pudiera asistir al sepelio de su hijo.

La defensa anunció que el próximo lunes, luego de la audiencia programada para las 9 de la mañana, se manifestarán frente al palacio municipal para exigir que la autoridad local no interfiera en el proceso, recordando que la madre enfrenta dificultades para tomar decisiones debido a una discapacidad.

Caso Fernandito: ¡Tragedia que sacude a México!

El caso Fernendito ha generado una gran indignación, además de que aviva el debate acerca de la seguridad y la necesidad de reforzar medidas para prevenir la violencia contra menores. Colectivos de derechos humanos exigen pena máxima para los responsables, mientras que en redes sociales miles de usuarios comparten el hashtag: #JusticiaParaFernando.

Fernandito, deja una huella imborrable en su comunidad, sus vecinos lo recuerdan como un niño alegre y cariñoso, cuya vida fue arrebatada de forma brutal; la comunidad y el país entero exige que este crimen no quede impune.

¿En qué país vivimos? ¿Cómo es posible que una deuda mínima o no, termine con la vida de un niño? Casos como este nos obligan a cuestionar el nivel de violencia que se vive en México y el papel de las autoridades respecto de la seguridad.

