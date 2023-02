Sepultan a hermanos que vendían frituras en Oaxaca

Entre gritos de justicia y porras, Wilber Daniel de 7 años de edad y Perla de 9, los hermanos fueron sepultados la tarde de este domingo en el panteón municipal de Juchitán, en Oaxaca.

Los cuerpos de los niños fueron localizados la mañana del sábado entre matorrales a un costado de la carretera estatal en el tramo Juchitán - Espinal en el municipio de El Espinal.

Los hermanos además de estudiar en la Primaria Bilingüe Saúl Martínez de Juchitán, vendían frituras, vecinos que conocieron en vida, exigen justicia.

“Queremos justicia y vamos a apoyar a esta familia porque no se vale, soy madre de familia también y no me gustaría que hicieran a mi nieta y mis hijos así, somos vecinos pero seguido venimos aquí a visitarlos también, mi hija también,” declaró una de las vecinas de nombre Hilda.

El padre de los niños, fue detenido cuando acudió a reconocer los cuerpos y se encuentra declarando ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Autoridades informaron que los menores no tenían reporte de desaparición y su no localización pudo haber ocurrido entre la tarde- noche del viernes y las primeras horas del sábado.

Los niños vivían en una pequeña casa en la Colonia Popular Fidel Peña en el municipio de Juchitán.

En el suelo, quedó un balón de futbol, un carrito de plástico, útiles escolares amontonados en repisas y un luchador de juguete.

“Pobre mi ahijado, y tenía yo ganas de llorar pero no podía yo, no podía yo, ya ahorita que lo sacaron, lo vi y no ya no aguanté, solté mis lágrimas, le dije adiós,” declaró Jacinto Chiñas, padrino.

Con una rosa blanca y un globo en mano, también alumnos de primaria despidieron a sus compañeros, con el último pase de lista.

“Wilber Daniel, presente, Perla, presente, Wilber Daniel, presente”

Perla cursaba el cuarto grado y Wilber Daniel el primero.

El cortejo recorrió las principales Calles de Juchitán hasta el Panteón Domingo de Ramos. Los hermanos fueron despedidos con música de mariachi.