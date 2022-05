¡Sequía 2022! La falta de agua termina con cosechas sierra de Sinaloa

Sinaloa.- La sequía 2022 ha golpeado fuertemente las cosechas en la sierra norte de Sinaloa. Más de 2 mil personas que habitan en la zona ya padecen problemas de alimentación.

El escaso almacenamiento de los cuerpos de agua en poblados como Cuitaboca, Las Bayas, El Cochi y Jikapori terminaron con las cosechas del pueblo tarámari que habita en esa zona y vive en condiciones de marginación.

“Es la época de sequía, el momento más difícil para ellos donde ya se les acabaron sus provisiones, lo que ellos siembran es maíz y frijol, donde ya no van a encontrar un quelite o algo verde que puedan comer”. señaló Hortensia López Gaxiola, representante del colectivo tarahumara.

Dicen que sus problemas se agudizan en plena temporada de verano y duran meses hasta que caen las primeras lluvias.

Hortensia López Gaxiola, explicó: “La zona serrana todavía encontramos entre los tarámaris que son migrantes semi nómadas porque ellos se llegan a vivir cerca de un ojo de agua, de un broto de agua para abastecerse de él, no tienen servicios públicos. En la zona serrana no hay presas, no hay abastecimiento más que lo que logra salir, en estos tiempos que se pone complicado antes de la época de lluvias las zonas son todas las zonas serranas”.

Al respecto, la comunidad tarahumara organiza una colecta de alimentos para el próximo 28 y 29 de mayo, en la catedral de Culiacán, Sinaloa. Piden apoyo ciudadano y la donación de granos como frijol y arroz, entre otros, para alivianar la crisis alimentaria que viven.

Solicitan declaratoria de desastre por sequía en Sinaloa

Una docena de municipios de Sinaloa sufren estiaje, por lo que tras la petición de sus respectivos alcaldes, el gobierno estatal solicitó la declaratoria de zona de desastres por sequía.

La declaratoria se basa a la ausencia de precipitaciones pluviales por factores naturales y antropogénicos desde el año anterior, que causa daños principalmente en el suministro de agua para uso y consumo humano.

Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Salvadora Alvarado, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa, son las demarcaciones sin agua pluvial desde 2021.

La sequía 2022 se incrementó en un 73.4 por ciento, respecto a 2021, y que hasta marzo del presente año ya son 234 las comunidades sinaloenses sin líquido para el consumo doméstico.