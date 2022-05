Sequía 2022: Presa de Ajuchitlán del Progreso en Guerrero se seca

Un aparente mal manejo de las compuertas de la presa Andrés Figuera en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Zona de Tierra Caliente en Guerrero, causó un ecocidio; pobladores de la comunidad de Las Garzas denunciaron la muerte de miles de peces que ahora representan un foco de infección entre los pobladores que viven de la pesca, aunado a la consecuencias que vive la zona por la sequía 2022.

Eder Navarro Nájera, comisario de Las Garzas explicó que la comunidad vive los severos estragos que esto ha ocasionado, aunado a la sequía que se vive en la región.

“Es una afectación muy grave porque nos está afectado en la forma del agua, el agua se nos agotó, el agua se nos terminó y ahora sí que estamos sufriendo por esa parte del agua y por la peste que hay”, recordó.

Ecocidio en Guerrero, miles de peces mueren en Ajuchitlán del Progreso

María Espíritu, habitante de Las Garzas, en Ajuchitlan del Progreso, en la Zona de Tierra Caliente en Guerrero relata que hasta los olores les causan dolores de estómago:

“De noche tenemos los fuertes olores que nos llegan, pegan dolor de estómago nomás del puro olor, ahora del agua no tenemos estamos agarrando en ánforas”, recuerda.

La sequía 2022 ha pegado fuertemente en esta parte del estado, al grado que la población ya no puede dar de comer a sus animales de granja y ganado, además los peces también se ha terminado.

María Espíritu, hace esta petición a las autoridades: “Tenemos el pozo que mandó a hacer el presidente, ahí está el pozo cerquita del pueblo que no le mete para agua potable, para la cisterna, para echarle agua y que no pueden porque no hay bomba porque no tiene bajada”.

Los pobladores de Ajuchitlán del Progreso, señalan que antes de que el agua de la presa se contaminara, los habitantes contaban con los peces para alimentarse, pero ahora hasta infecciones en el estómago registran.

Señalaron que un aviso preventivo de las autoridades a tiempo para evitar la crisis sanitaria y de alimentación que ahora padecen les hubiese ayudado a preparase para esta situación que nunca habían vivido, porque se quedaron sin pasto para su ganado, ni agua, ni peces para su alimentación.

Evelyn Salgado Pineda, goberadora de Guerrero informó que ya se revisa esta problemática:

“No podemos permitir que los peces se queden ahí y se vuelvan un foco de infección yo por lo pronto ya instruí a las dependencias que están relacionada que estén al pendiente”, señaló.

En tanto que Eder Navarro Nájera, el comisario de Las Garzas recuerda que “Esto nos va afectar en nuestra salud, va a ser doble afectación….son 45 socios de pesca son 45 familias que se mantienen de este trabajo de aquí de la presa y la verdad están afectados ellos y nosotros como agricultores del mismo pueblo

Los habitantes de esta comunidad lanzaron un grito de auxilio para que las autoridades volteen los ojos a esta comunidad que poco a poco se consume por la sequía 2022 y la pobreza.