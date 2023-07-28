Cuando hablamos de trabajos a menudo se nos vienen a la mente los más comunes como médicos, ingenieros, periodistas, electricistas, entre otros; sin embargo existen muchos más empleos poco conocidos e incluso hasta raros. Conoce cuáles son los trabajos más extraños del mundo.

Probador de olores

Los trabajadores de esta área tienen una misión muy importante en ciertos sectores como la perfumería, desodorantes y otros productos de higiene pues son los encargados de asegurarse que los aromas se impregnen.

Las personas que se dedican a esto deben oler las axilas de otras personas. Se estima que al año ganan unos 35 mil dólares.

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Recogedor de pelotas de golf en el agua

Aunque parezca un trabajo extraño, en los campos de golf donde hay estanques cerca no es tan raro, pues algunos lugares contratan a buzos para que recuperen las pelotas que se van al agua.

Probador de juguetes sexuales

Esta es una de las industrias que mueve millones de dólares al año, por lo que no se pueden arriesgar a que alguno de sus clientes sufra algún percance que uno de sus productos, por lo que contratan a gente que prueba los juguetes sexuales para asegurarse que funcionan a la perfección.

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Catador de Helados

Este es otro de los trabajos más extraños, pero más deliciosos del mundo, sin embargo, no es para todos, ya que para postularse a este empleo se necesita tener un paladar entrenado que pueda distinguir entre el cuerpo y el aroma de estos postres.

Catador de alimentos para perro

Cuando le sirves un plato de comida a tu perro, puedes tener la certeza de que tiene el sabor adecuado para él, esto es porque una persona antes lo probó para comprobar que el sabor sería agradable para nuestros animales. Este es uno de los empleos más extraños y desagradables del mundo.

Hacer filas

Una de las cosas más molestas es tener que formarse para realizar algún trámite, no obstante, algunas personas se alquilan para hacer “cola” y evitarle a otros ese molesto proceso.