Si hay sesgo para favorecer a 4T en el INE, habrá voto en contra: Creel

El panista Santiago Creel aplaudió la determinación de que la próxima presidente del INEsea una mujer, pero advirtió que si hay dados cargados o un sesgo hacia la 4T votarán en contra.

Y es que dijo que las simpatías políticas deben estar al margen y no pueden enturbiar el proceso ni inclinarse la balanza hacia la preferencia, por lo que se pronunció por alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas.

“si llega alguien de la 4T pues no va a haber mayoría calificada, tal cual, simple y llanamente. O sea, si alguien llega con un sesgo partidista pues difícilmente los grupos parlamentarios van a votar quienes no son parte de esa coalición por alguien que tenga un sesgo o una afiliación, o ex filiación partidista”, sentenció.

No obstante, el también presidente de la Cámara de Diputados se dijo en contra de que se recurra al sorteo o a la tómbola para decidir a los 4 nuevos consejeros del INE, incluyendo a su presidenta.

“Mi formación, mi pensamiento, la tómbola, es como decir no pudimos, no ejercitamos la política que es nuestra responsabilidad, no representamos al pueblo de México y entonces el pueblo de México cuando fue a votar por nosotros, nosotros a la Pilatos, nos lavamos las manos y que sea la suerte, no”, señaló Santiago Creel.

Creel aplaude que quinteta para presidencia de INE este integrada por mujeres

Al referirse a la reunión entre los líderes políticos de San Lázaro y magistrados del Tribunal Electoral la calificó de importante ya que permitió salvar diferencias en torno a las sentencias emitidas y permitió que la Jucopo recomiende al Comité Técnico que una quinteta sea para la presidencia del INE y este integrada solo por mujeres.

Y es que explicó que de lo contrario la Cámara tenían tres vías que eran complicadas por el tiempo, una era recurrir a una controversia constitucional ante la Suprema Corte, otra reformar la Constitución para aclarar facultades o bien acatar la sentencia del Tribunal en los hechos, pero no en el derecho y, eso, sería sentar un precedente.