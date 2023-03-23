Liman asperezas diputados y magistrados, tras desencuentro por sentencias

En un encuentro inédito, los líderes políticos de la Cámara de Diputados y magistrados del Tribunal Electoral limaron asperezas luego de las sentencias emitidas que han molestado al Poder Legislativo.

No obstante, cada uno defiende su papel y sus atribuciones en las actuaciones que, dicen, les da la Constitución.

El Tribunal Electoral rechazó que sus resoluciones invadan facultades de los diputados.

“Siempre el dialogo nos ayuda a limar asperezas a entender las diferencias y, por supuesto, a ver hacia el futuro y hablar con madurez política e institucional. – Dicen los diputados que el Tribunal invade facultades de la Cámara, ¿Es cierto esto? - No, no invade facultades, respetamos la división de poderes y colaboramos y dialogamos porque es una condición de la democracia” afirmó el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón “.

Por parte de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena, sostuvo: “hicimos un repaso desde 1996, que fue creado el Tribunal Federal Electoral, hasta la fecha, incluidas las sentencias que tienen que ver con decisiones que corresponden exclusivamente al derecho parlamentario, …que ya quedó establecido por los propios criterios que han emitido durante todo este tiempo, que es un asunto que compete exclusivamente a la soberanía del Poder Legislativo… entonces, a nosotros nos corresponde legislar, a ellos les corresponde interpretar la ley y emitir sentencias.

Magistrados y Diputados intercambiarán puntos de vista en futuras reformas

Al término de la reunión, uno de los acuerdos que se conoció es que diputados y magistrados intercambiarán puntos de vista sobre futuras reformas que están en puerta en la Cámara de Diputados, que nadie se confunda en facultades de le competen a cada órgano.

Así lo explico el magistrado José Luis Vargas Valdez, “no esta tan claro y precisamente por eso es parte de lo que hoy toca legislar en su caso, si no está claro, pues, que se legisle… Nos dijeron que podría haber esa posibilidad y que incluso que nos invitarían a dialogar sobre como vemos ciertas propuestas y me parece que eso es muy razonable”.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis E. Chazaro manifestó “acordamos seguir reuniéndonos en lo posterior, para que no vuelvan a suceder este tipo de desencuentros que fueron públicos y evidentes. Y quiero destacar, por ejemplo, la participación del magistrado José Luis Vargas, que reconoce que había un exceso por parte del Tribunal en sus atribuciones para el tema de la sentencia”.

El encuentro entre líderes de la Cámara de Diputados y magistrados duro cerca de 3 horas.

