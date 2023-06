Shakira y Hamilton otra vez juntos... ahora en Barcelona

La historia de Shakira y Lewis Hamilton inició en el Gran Premio de Miami cuando se les vio juntos por primera vez, ahora la colombiana regresó a Barcelona para apoyar al piloto de Mercedes-Benz en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

¿Habrá un nuevo romance? La cantante de Barranquilla y el siete veces campeón han sido captados durante los últimos dos meses paseando en un yate, comiendo en un restaurante de lujo y ahora disfrutando de la carrera en la que Lewis salió “motivado” y se quedó con el segundo lugar.

El regreso de Shakira a Barcelona, lugar donde vivió por más de una década y que dejó tras la ruptura Gerard Piqué, sorprendió a los fans de la Fórmula 1, quienes afirman que se trataría de un guiño hacia el piloto británico que no ha negado, ni confirmado un supuesto romance con la latina.

Hamilton, piloto del día en el Gran Premio de España

El siete veces campeón del mundo con Mercedes, Lewis Hamilton, consiguió su segundo podio de la temporada, ahora en el Gran Premio de Barcelona, donde también fue elegido piloto del día por la afición por su destacado avance en una carrera en la que largó desde la cuarta posición en la parrilla, para terminar solo por detrás de Max Verstappen.

Hamilton fue de menos a más tras iniciar con complicaciones y terminar rebasando al español Carlos Sainz al administrar los neumáticos blandos por casi 25 vueltas para no soltar el segundo lugar.

Con este resultado, Lewis repite su mejor resultado de la temporada, el cual también obtuvo en el Gran Premio de Australia, solo por debajo de Max Verstappen, el actual campeón del mundo y líder de la temporada con 170 puntos. “Gran resultado para el equipo, no esperábamos conseguirlo. El reconocimiento para todos, muchas gracias a toda la gente en la fábrica, que sigue empujándonos y acercándonos al objetivo”, declaró Hamilton.

Shakira batea a Tom Cruise

Una fuente cercana a la artista Shakira reveló que la cantante ‘bateó' al actor Tom Cruise, con quien cruzó unas palabras en Miami, durante el Gran Premio de la Fórmula 1, tiempo suficiente para que el protagonista de Misión Imposible quedara flechado e intentara conquistar, sin éxito, el corazón de colombiana.

“Ella no quiere avergonzar o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom”, habría declarado un amigo de la cantante sobre el tema.