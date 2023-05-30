Shanghái, China, superó 36 grados marcando mayo el más cálido en más de un siglo

Al mediodía el Observatorio Meteorológico emitió un aviso amarillo de temperatura alta, ya que las temperaturas en la ciudad de Shanghái, China, superaron los 35 grados Celsius durante tres días consecutivos, registrando ahora mayo el más más cálido.

Pocos turistas por intenso calor

El sol abrasador ardía y había pocos turistas en la plataforma turística del Bund.

El récord anterior, de 35.7 grados Celsius se registró por primera vez en mayo de 1876 y sólo se ha alcanzado otras tres veces desde entonces, incluyendo 1903, 1915 y 2018.

Distrito de Xuhui, Shanghái, batió el récord de mayo

La ola de calor de este lunes, que batió el récord de mayo, se registró en el distrito de Xuhui de la ciudad, informó el medio estatal CCTV citando al Departamento Meteorológico de Shanghái.

Esto se produce después de una ola de calor que azotó China en julio pasado, y durante la que los residentes recurrieron a refugios antiaéreos y fuentes públicas para mantenerse frescos.

En todo el año 2022, Shanghái registró 50 días de temperaturas superiores a 35 grados centígrados.

Serie de temperaturas récord en toda Asia

Esto se produce en medio de una serie de temperaturas récord en toda Asia; puntualmente registradas en Vietnam, Laos y la capital de Tailandia a principios de este mes. Los expertos afirman que el calor se ha visto agravado por una intensa temporada de niebla tóxica que ha disparado los niveles de contaminación.

La temperatura de las aguas costeras chinas también ha aumentado considerablemente debido al calentamiento global, y también se ha acelerado el aumento del nivel del mar, declaró el mes pasado Wang Hua, jefe del departamento de previsión y vigilancia marina del Ministerio de Recursos Naturales de China.

Shanghái, china, la ciudad más desarrollada y rica del país, está situada sobre el este litoral.

Afectaciones por la crecida del nivel del mar

En las últimas cuatro décadas, la subida del nivel del mar a lo largo de la costa china ha provocado efectos a largo plazo, como la erosión de los ecosistemas costeros y la pérdida de marismas. También ha afectado el suministro de aguas subterráneas y ha aumentado los daños causados por tormentas, inundaciones e intrusión de mareas saladas, dijo Wang.

Alternativas en Vietnam contra ola de calor

La capital de Vietnam, Hanoi, ha estado apagando las luces de las calles parcialmente para mantener el sistema eléctrico nacional en funcionamiento, en medio de temperaturas récord que provocaron un aumento en la demanda de electricidad en algunas partes de la nación del sudeste asiático.

Mientras los funcionarios meteorológicos advirtieron que la ola de calor podría prolongarse hasta junio, varias ciudades han reducido el alumbrado público después de que la empresa estatal de servicios públicos Vietnam Electricity (EVN) dijera que la creciente demanda pública de aire acondicionado podría sobrecargar aún más la red nacional.

Se espera que las temperaturas de esta semana oscilen entre 26 y 38 grados centígrados, dijeron los funcionarios meteorológicos.

Para hacer frente al calor, Hanoi está encendiendo su alumbrado público media hora más tarde de lo habitual y apagándolo media hora antes, mientras reduce a la mitad la iluminación en algunas carreteras principales y en parques públicos.

Ahorrar energía, petición de autoridades

"Si todas las personas ahorran energía, entonces tendremos suficiente electricidad para usar. Si no, habrá una sobrecarga eléctrica parcial", dijo Luong Minh Quan, un electricista de EVN en Hanoi mientras revisaba la red eléctrica pública.

Algunos residentes locales también optaron por refrescarse en un parque acuático, aunque los expertos dijeron que la actividad en condiciones de calor extremo puede causar deshidratación y agotamiento.

Los científicos llevan tiempo advirtiendo que las olas de calor van a empeorar a medida que se aceleren los efectos de la crisis climática provocada por el hombre.