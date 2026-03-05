Pánico en São Paulo: Ladrón herido tras asalto frente al Consulado de Estados Unidos

Un ladrón en Brasil quedó herido después de intentar asaltar a una pareja afuera de un local comercial en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en la ciudad de São Paulo. Uno de los cómplices del ratero huyó de la zona al ver el caos.

El incidente sucedió el martes 3 de marzo de 2026 en la Chácara Santo Antonio, en la zona sur de São Paulo. Cámaras de vigilancia captaron el momento en el cual dos sospechosos estaban a bordo de una motocicleta y uno de ellos se acercó a una mujer para atracarla.

El operativo en São Paulo: Policía Militar frustra robo en moto

No obstante, elementos de la Policía Militar del Estado de São Paulo actuaron rápidamente al notar lo que sucedía. El ladrón intentó escapar en motocicleta, pero perdió el equilibrio, corrió y terminó en el piso baleado por los agentes. Su cómplice escapó de la zona.

El sujeto robó un reloj y joyas a las víctimas, quienes acababan de salir del consulado estadounidense. Tras recibir primeros auxilios, el ladrón fue trasladado a un hospital donde sigue internado por sus lesiones.

Cierre temporal y normalización: ¿Cómo afectó el tiroteo al Consulado estadounidense?

El Consulado General de Estados Unidos en São Paulo cerró de forma temporal la mañana del martes, pero después de ello funciona con normalidad.

La Secretaría de Seguridad Pública informó posteriormente que dos hombres en motocicleta trataron de robar un local comercial la mañana del martes 3 de marzo de 2026 en la zona sur de São Paulo. “Durante el asalto, intervino la Policía Militar y uno de los sospechosos resultó herido. El otro logró escapar y se encuentra siendo buscado”, resaltó la Secretaría en un comunicado.

