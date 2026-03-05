Irán ataca aeropuerto de Azerbaiyán; últimas noticias de hoy 5 de marzo

Líderes militares de Irán aseguran que ellos no fueron quienes dispararon misiles contra Turquía, después de que fuerzas de defensa de la OTAN interceptaran el proyectil cuyos restos cayeron en territorio turco el miércoles 4 de marzo.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía y colindancia de Turquía, país amigo, y niegan cualquier lanzamiento de misiles hacia territorio de dicha nación”, señaló el Cuerpo General de las Fuerzas Armadas, según la agencia gubernamental de noticias Fars.

El misil cruzó los espacios aéreos de Irak y Siria hacia el cielo turco, donde fue derribado. Esta es la primera vez que las fuerzas de la OTAN interceptan un misil hacia un país miembro de la organización desde el inicio del conflicto el fin de semana pasado.