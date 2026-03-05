Irán ataca aeropuerto de Azerbaiyán; últimas noticias de hoy 5 de marzo
El saldo de la guerra en Irán supera los mil muertos; drones iraníes atacaron un aeropuerto de Azerbaiyán, en Medio Oriente, este jueves.
La tensión en Medio Oriente alcanza un punto de no retorno este jueves 5 de marzo de 2026. Tras la confirmación del fallecimiento del líder supremo Alí Jamenei, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se intensifica con bombardeos masivos en Teherán que ya dejan un saldo preliminar de más de mil muertos. Sigue en este minuto a minuto de Azteca Noticias los últimos reportes en vivo sobre la ofensiva militar y las reacciones globales.
Irán ataca aeropuerto de Azerbaiyán; últimas noticias de hoy 5 de marzo
VIDEO: Irán ataca aeropuerto de Azerbaiyán
Drones con explosivos procedentes de Irán atacaron el aeropuerto Nakhchivan en Azerbaiyán. Videos compartidos en redes sociales muestran el momento de la explosión. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país aseguró que otro dron iraní impactó una escuela y dejó dos heridos. El gobierno azerbaiyano aseguró en un comunicado que se reserva tomar "medidas de respuesta apropiadas" a este ataque.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026
Iranian suicide drones are striking Nakhchivan Airport in Azerbaijan.
The Islamic Regime in Iran just attacked yet another country. pic.twitter.com/cpz77PpBHh
Irán alega que ellos no lanzaron misil contra Turquía
Líderes militares de Irán aseguran que ellos no fueron quienes dispararon misiles contra Turquía, después de que fuerzas de defensa de la OTAN interceptaran el proyectil cuyos restos cayeron en territorio turco el miércoles 4 de marzo.
“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía y colindancia de Turquía, país amigo, y niegan cualquier lanzamiento de misiles hacia territorio de dicha nación”, señaló el Cuerpo General de las Fuerzas Armadas, según la agencia gubernamental de noticias Fars.
El misil cruzó los espacios aéreos de Irak y Siria hacia el cielo turco, donde fue derribado. Esta es la primera vez que las fuerzas de la OTAN interceptan un misil hacia un país miembro de la organización desde el inicio del conflicto el fin de semana pasado.
Más de mil civiles muertos en Irán por la guerra: ONG
Al menos mil 114 civiles han muerto desde el inicio de la guerra en Irán el fin de semana pasado, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos HRANA, organización con sede en Estados Unidos.
Entre el saldo de fallecidos están 183 niños, la mayoría de ellos menores de 10 años de edad.
Además, la Organización Nacional de Emergencia de Irán estima más de 6 mil personas lesionadas por las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero de 2026.
Day 5 of the U.S.–Israel war on Iran: HRANA has documented 117 attacks on 51 targets across 23 provinces in the past 24 hours. At least 31 civilians were killed and 25 injured, while Tehran remains the most affected province.— HRANA English (@HRANA_English) March 4, 2026
Read more in HRANA’s report:https://t.co/uMpmY8mAgr pic.twitter.com/kLxACc0Auv