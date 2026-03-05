¡Golpe histórico! INTERPOL desmantela red de abuso infantil; 60 detenidos y 65 víctimas rescatadas en megaoperativo

Un operativo internacional sin precedentes logró identificar a 65 víctimas de abuso sexual infantil y detener a 60 presuntos responsables en América. La acción, denominada Operación Eclipse, fue coordinada por INTERPOL y se desarrolló entre febrero de 2025 y enero de 2026 en nueve países de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido desde Lyon, Francia, el objetivo principal fue combatir la producción y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, así como reabrir casos antiguos que llevaban más de una década sin resolverse.

¿Qué fue la Operación Eclipse y qué resultados dejó?

La operación reunió a autoridades de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, con apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Child Rescue Coalition.

Conforme a la INTERPOL, la mayoría de las víctimas tenían entre 5 y 13 años, y cerca del 80% eran niñas, lo que confirma el impacto desproporcionado de estos delitos contra menores de edad. Las víctimas fueron rescatadas y puestas bajo protección de las autoridades nacionales.

Además, se revisaron 57 notificaciones internacionales activas, incluidas Notificaciones Rojas y Azules, logrando la localización y arresto de 12 personas adicionales, cuyos procesos de extradición siguen en curso.

🚨 65 victims identified, 60 arrests in year-long child sexual abuse operation in the Americas



Operation Eclipse brought together authorities across nine countries to target the production and distribution of child sexual abuse and exploitation material, with a focus on… pic.twitter.com/jP5ZfG3HvO — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) March 5, 2026

Casos clave de Operación Eclipse: justicia en expedientes “congelados”

En Panamá, se resolvió un caso que permaneció sin identificar por más de diez años en la base de datos internacional sobre explotación sexual infantil. La identificación permitió judicializar a los responsables y localizar a otra víctima.

En República Dominicana, dos sospechosos fueron arrestados por abuso y producción de material ilícito contra menores de 10 y 13 años. Entre los detenidos figura la madre de las víctimas, acusada de facilitar los delitos.

En Costa Rica, las autoridades confirmaron la identidad de una víctima tras rastrear material antiguo. El agresor habría utilizado tácticas de suplantación de identidad, grooming, además de sextorsión para manipularla.

Cyril Gout, director ejecutivo interino de Servicios Policiales de INTERPOL, afirmó que perseguir casos antiguos no solo busca justicia, sino prevenir nuevos abusos y romper ciclos de violencia.

La Operación Eclipse evidencia que la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia en tiempo real son claves para enfrentar la explotación infantil en línea. La pregunta ahora es clara: ¿los países están preparados para reforzar la prevención digital y proteger a los menores en un entorno cada vez más conectado?