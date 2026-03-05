Ecuador expulsa al embajador de Cuba y lo declara persona non grata; tiene 48 horas para salir del país

El gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba en Quito , Basilio Antonio Gutiérrez, y ordenó que él y su personal diplomático abandonen el país en un plazo de 48 horas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

La decisión fue comunicada este miércoles por la cancillería, que señaló que la medida se adoptó conforme al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el cual permite a un Estado receptor retirar el reconocimiento a un diplomático extranjero sin necesidad de explicar públicamente los motivos.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han detallado las razones específicas que llevaron al gobierno del presidente Daniel Noboa a tomar esta decisión.

Cuba rechaza la expulsión de su embajador y califica la medida de "arbitraria e injustificada"

Sin embargo, la expulsión del embajador cubano generó una reacción inmediata desde La Habana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la medida y la calificó como un acto “arbitrario e injustificado”, además de considerarla un gesto diplomático hostil que afecta las relaciones entre ambos países.

En su posicionamiento oficial, la diplomacia cubana aseguró que la decisión ecuatoriana representa un “acto inamistoso y sin precedentes” que impacta los vínculos históricos entre las dos naciones.

Los hechos clave detrás de la expulsión del embajador cubano en Ecuador

La decisión del gobierno ecuatoriano se produce en medio de un escenario diplomático que aún deja varias interrogantes abiertas.

Entre los elementos confirmados hasta ahora destacan:



Ecuador declaró persona non grata al embajador cubano Basilio Gutiérrez y al personal de la misión diplomática en Quito.

La cancillería ecuatoriana concedió un plazo de 48 horas para que los diplomáticos abandonen el país.

El gobierno ecuatoriano citó el artículo 9 de la Convención de Viena, que permite expulsar a representantes diplomáticos sin revelar las razones.

Cuba rechazó la decisión, calificándola de arbitraria e injustificada.

Tensión diplomática entre Quito y La Habana

El gobierno ecuatoriano tampoco aclaró si la expulsión del embajador implica una ruptura formal de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Mientras tanto, testigos reportaron presencia de policías y militares ecuatorianos patrullando el exterior de la embajada de Cuba en Quito, en medio del aumento de la tensión diplomática.

Desde La Habana, autoridades cubanas sugirieron que la medida podría estar relacionada con el contexto político regional.

La cancillería cubana señaló que la decisión de Ecuador ocurre en un momento en el que Estados Unidos intensifica su presión política y sanciones contra Cuba, y mencionó la proximidad de un encuentro regional programado para el próximo fin de semana en Miami.

El gobierno ecuatoriano, por su parte, reiteró en su comunicado que actúa en defensa de los intereses nacionales y en apego al derecho internacional, aunque sin ofrecer más detalles sobre los motivos que llevaron a declarar persona non grata al embajador cubano.